Serie B - Maniero stende il Cesena: il Novara vince 1-0

Nel match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B il Novara batte 1-0 il Cesena. Successo più che meritato per la compagine piemontese che realizza il gol vittoria a dieci minuti dalla fine grazie al colpo di testa di Maniero. Successo di fondamentale importanza per la squadra di Di Carlo che sale in quattordicesima posizione con 38 punti per il Cesena resta in zona play-out con 34.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Novara con Moscati a supporto di Di Mariano e Puscas mentre il Cesena risponde col 4-4-1-1 Laribi a supporto di Jallow.

Buona partenza dei padroni di casa che al 5' vanno vicini al vantaggio con un bel destro di Puscas respinto con i pugni Fulignati. Poco dopo ancora Novara pericoloso con Ronaldo che ci prova direttamente da calcio piazzato ma l'estremo ospite sbroglia la minaccia in qualche modo. Al 17' piemontesi ad un passo dal gol sempre con Ronaldo e sempre su calcio piazzato ma Fulignati, questa volta, salva i suoi con un gran volo. La prima vera sortita degli ospiti arriva al 30' con una sventola di Dalmonte col mancino ma l'estremo ospite piemontese allontana la minaccia in corner. Poco più tardi altra chance per i romagnoli con Laribi che ci prova dalla trequarti trovando la bella risposta di Montipò. Una bella prima frazione si chiude senza reti al Piola.

In avvio di ripresa ritmi più bassi e gioco più confusionario con le due squadre che si danno battaglia badando poco all'estetica. Di Carlo, dopo un quarto d'ora, decide di cambiare qualcosa inserendo Maniero per Sciaudone ma il primo pericolo della seconda frazione lo crea il Cesena con Jallow che calcia col destro dall'interno dell'area ma Montipò blocca in due tempi. La risposta del Novara arriva al 69' con un destro dal limite di Puscas che termina sull'esterno della rete. Sessanta secondi dopo padroni di casa ad un passo dal vantaggio proprio con il neo entrato Maniero che colpisce di testa a botta sicura ma centra in pieno il palo. Al 78' altra chance importante per il Novara con Ronaldo che, sempre da calcio di punizione, chiama Fulignati al miracolo. I piemontesi spingono e al minuto 81 passano in vantaggio con Maniero che, sugli sviluppi di un corner, stacca di testa e sblocca la situazione, 1-0. Gli ospiti provano a reagire e due minuti dopo vanno vicini al pareggio con Scognamiglio che calcia col destro da ottima posizione la Montipò dice di no. Nel finale assalto dei romagnoli ma il Novara resiste e porta a casa un successo fondamentale.