Atalanta, allarme rosso in attacco: Ilicic out, in forse Gomez e Petagna

Suona l'allarme al Centro Bortolotti di Zingonia. Per la sfida contro l'Udinese, Gasperini dovrà fare a meno di tante pedine importanti nel suo scacchiere. Ilicic, Spinazzola e Caldara sono già assenze certe, Gomez e Petagna sono ancora in forse, ma le probabilità che saltino la trasferta sono molte più alte di quelle di vederli in campo.

L'Atalanta, dunque, dovrà fare a meno di cinque giocatori fondamentali nella rincorsa all'Europa in una trasferta per niente semplice. L'allarme rosso, però, suona in attacco, reparto in cui saranno assenti tutti e tre i tenori lasciando poca scelta al proprio allenatore. Ilicic è tornato dalle amichevoli giocate con la Slovenia con un problema al ginocchio sinistro a causa di una botta subita proprio in una di queste partite, quella contro la Bielorussia e seppur la sua entità ed i tempi di recupero sono ignoti, la cosa certa è la sua assenza alla Dacia Arena. Più possibile invece il recupero di Gomez e Petagna, entrambi alle prese con problemi muscolari. L'argentino ha lavorato in gruppo, ma mercoledì ha svolto un allenamento personalizzato per un problema al retto femorale che ne mina la presenza domani. L'italiano, invece, accusa un fastidio alla parete addominale. Se Gasperini dovesse decidere di rinunciare a loro tre, Cornelius guadagnerà quasi certamente la maglia da titolare, con Barrow promosso dalla Primavera.

Per quanto riguarda la difesa, Caldara continua ad avere problemi di sciatalgia, gli stessi che lo tormentano da inizio stagione, mentre Spinazzola è nella stessa situazione di Ilicic. Il prossimo giocatore della Juventus è ritornato da Wembley con una botta al ginocchio e ieri non si è allenato con il resto del gruppo restando a riposo completo. La loro assenza è quasi certa. A fronte di questa assenze, Gasperini proverà un attacco sperimentale con Cristante e Cornelius, a centrocampo ci sarà poi l'inserimento di Freuler con De Roon.