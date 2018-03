Cagliari - Diego Lopez: "Contro il Torino ci vuole aggressività, un pensiero per Mondonico"

Contro il Torino per ripetere quanto visto nelle ultime giornate. Deve essere questo l'obiettivo del Cagliari secondo Diego Lopez, tecnico dei sardi intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara. Prima di parlare della sfida, Lopez ha ricordato il compianto Emiliano Mondonico: "Vorrei ricordare mister Mondonico, se ne va una persona di grande spessore in tutti i sensi". Poche parole per un grande uomo, un tecnico che ha segnato una parentesi importante del nostro calcio.

Più prolisso, Lopez, al momento di parlare del Torino: "Con i ragazzi abbiamo parlato del Torino in settimana, anche all’andata loro erano in difficoltà e noi gli abbiamo concesso di venir fuori. I granata hanno qualità, sta a noi non farli respirare e fare la nostra partita. Mancano nove gare ma bisogna sempre continuare il percorso di miglioramento. Non dobbiamo pensare alle critiche che subisce il Toro, è squadra forte con un allenatore molto bravo".

In seguito, il tecnico dei sardi ha parlato del rientro dei Nazionali: "I nazionali sono tornati tutti bene, Han un po’ più stanco per il viaggio. Stanno bene, ma abbiamo due partite in pochi giorni e bisogna fare le valutazioni. Avevo paura che Lykogiannis giocasse le partite con la Grecia dopo che lo avevamo preservato per il polpaccio, ma ha fatto 20 minuti e sta bene".

Per placare la sete di notizie dei cronisti presenti, Lopez ha dato qualche indicazione in merito all'undici di domani: "I tre nomi per domani sono Ceppitelli, Padoin e Sau. Oggi ha avuto un problemino al polpaccio Farias, viene con noi ma dovremo valutarlo. Miangue? Deve crescere ancora, dalle ultime apparizioni a oggi è migliorato. Accanto ha un maestro come Agostini, stanno lavorando bene grazie all’impegno del tecnico e alla partecipazione dei ragazzi. Miangue ha piede, forza e corsa. Può migliorare, così come Romagna e Barella: non dimentichiamoci che sono ragazzi e hanno margini di miglioramento, vale anche per Han e Ceter".

Ancora, sul filotto importante di partite: "Quando inizia un ciclo di partite ravvicinate è sempre importante iniziare bene. Sono gare in cui possiamo fare punti, fa la differenza la voglia di risultato e noi dobbiamo averla. Quando abbiamo pareggiato a Benevento ho detto a tutti di stare attenti, ma hanno preso subito la palla per andare a vincere: è fondamentale, anche quando non giochi una grande partita queste componenti sono decisive. A maggior ragione nel finale di stagione. A Benevento avevamo preparato la gara per rubare palla sulla trequarti, ma a volte siamo tornati indietro e questo è un errore".

Diego Lopez ha parlato poi degli errori commessi contro il Napoli: "Col Napoli abbiamo preso due gol così, dobbiamo evitare questi errori. Il Benevento ha battuto anche la Samp che sta più in alto di noi, sono ultimi ma dopo il mercato sono cresciuti. Noi non vinciamo perché siamo il Cagliari, ci serve giocare fino in fondo e bene. Chiunque andrà a Benevento troverà difficoltà, a prescindere dalla classifica".

Il tecnico dei sardi ha poi ripreso il ragionamento sull'imminente sfida contro il Torino: "Oggi ho ricordato ai ragazzi la partita dell’andata, il Torino aveva un altro allenatore ma era in difficoltà. Se domani ci ripetiamo facendoli giocare paghiamo la differenza di livello, invece non dobbiamo farli respirare. Mazzarri ha esperienza di momenti difficili, sa come affrontarli. Leggevo che potrebbero cambiare modulo ma a prescindere da ciò spetta a noi essere aggressivi e trasmettere forza al pubblico. La gente viene a vedere il Cagliari, quindi dobbiamo rispondere sul campo con aggressività e concentrazione".

