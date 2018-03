Juventus, Cuadrado e un insperato ritorno

Giungono buone notizie da Vinovo per gli appassionati juventini. Da ieri, infatti, Juan Cuadrado è tornato ad allenarsi con i propri compagni agli ordini di Massimiliano Allegri, certamente il primo ad esserne contento. L'esterno colombiano era fuori al 28 Dicembre a causa di una pubalgia che non voleva saperne di passare, anche dopo l'operazione a cui il giocatore bianconero si è sottoposto lo scorso 30 Gennaio.

Il calciatore della Juventus, dopo essersi sottoposto al trattamento chirurgico, avrebbe dovuto recuperare più in fretta di quanto fatto, ma i fastidi agli adduttori sono continuati anche nelle scorse settimane impedendogli di scattare come voleva. Il dolore, infatti, si riproponeva alla prima sollecitazione delle fibre muscolari costringendolo a fermarsi ed interrompere l'allenamento. Per questo motivo, Cuadrado, ha continuato a svolgere fino a ieri un programma d'allenamento personalizzato e nella seduta svolta giovedì si è allenato, a sorpresa visto le parole di Allegri di due settimane fa, con i propri compagni. Del ritorno di Panita, il primo ad esserne felice non può che essere proprio l'allenatore bianconero, a corto di esterni offensivi da due mesi a questa parte.

Il rientro del colombiano per gli ultimi due mesi di stagione sarà quindi una freccia insperata nella faretra di Allegri che potrebbe portarlo con sé già nella gara di domani contro il Milan, quantomeno in panchina. Infatti, se la titolarità di Cuadrado nello scontro con il Diavolo è praticamente impossibile, è invece pronosticabile una sua convocazione con magari un'apparizione negli ultimi minuti del match. Il ritorno dell'ex Chelsea dà una soluzione in più al proprio tecnico che così potrà riprovare il classico 4-3-3, in cui però Dybala risulta sacrificato, o tornare al 4-2-3-1 grazie alla copertura che il colombiano è in grado di fornire. Ciò che è certo, però, è che Panita sarà al meglio per la doppia sfida contro il Real Madrid, l'appuntamento clou di questo inizio d'Aprile per Madama e i suoi tifosi.