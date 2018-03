Juventus, Allegri in conferenza: "Contro il Milan dobbiamo vincere, al Real penseremo da lunedì"

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa a Vinovo la supersfida contro il Milan che chiude la 30esima giornata di Serie A, ma prima rivolge un pensiero alle due vittime dell'incidente al porto di Livorno in cui hanno perso la vita due operai e a Emiliano Mondonico. Poi si passa alle questioni di campo: "Cuadrado domani sarà a disposizione e verrà in panchina, Chiellini invece gioca. Prima o poi li recuperiamo tutti. Se andrà tutto bene giocheremo una partita ogni 3 giorni, se andrà male invece saranno solo 3 partite in meno rispetto alla scorsa stagione".

Sui prossimi impegni: "Noi siamo ancora arrabbiati per i due punti persi a Ferrara. Il Milan nelle ultime 5 partite le ha vinte tutte. Sarà una gara equilibrata, come sempre. Al Real Madrid ci penseremo da lunedì. Loro sono la squadra più forte del mondo, dobbiamo avere l'ambizione di batterli, ma l'obiettivo è il campionato".

Si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali: "Dopo le soste abbiamo avuto alcuni problemi, tranne dopo la prima. Avremo grande rispetto del Milan, Gattuso gli ha dato ordine".

Dybala è stato avvistato a Madrid: "Spero che Simeone abbia offerto il pranzo a Dybala. Per Paulo è importante questo finale di stagione: sia per la Juventus, sia per la sua presenza al Mondiale". Sulla corsa Scudetto: "Domani abbiamo una partita da vincere. Il Napoli sta facendo cose straordinarie e quest'anno cercheranno di giocarsi le loro chance, hanno da pensare solo a questo obiettivo". Sulla questione tattica: "Il modulo dipende da chi giocherà davanti. In base agli attaccanti, deciderò come impostare il centrocampo".

Su Bonucci: "Per lui sarà una serata speciale. Ha fatto una scelta, ha voluto cambiare, ma resterà sempre nel cuore degli juventini e non c'è nessun rancore. Lui è molto legato a Buffon, Barzagli e Chiellini".

Su Douglas Costa: "Deve essere più convinto in zona goal. Lui ha qualità che pochi hanno nel mondo, deve migliorare solo in quello".

Sugli altri infortunati: "Settimana prossima Bernardeschi torna in gruppo. Alex Sandro lo devo valutare". Su Gattuso: "Dopo la diffidenza iniziale ha conquistato tutti con il lavoro. Gli avevo chiesto di smettere ed entrare nello staff ma lui voleva continuare. Da allenatore si è messo in discussione e bisogna fargli i complimenti".

Nel ruolo di terzino: "Gioca quasi sicuramente Lichtsteiner: sta bene ed è in un buon momento. E' un esempio di professionalità".

Sulla coppia Dybala-Higuaìn: "I giocatori più giocano insieme più si conoscono. Paulo era abituato a giocare con Mandzukic ed ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, ma ora si intende meglio con Gonzalo".

Sul suo futuro: "Ho un contratto fino al 2020 e sto bene alla Juventus".

Su Howedes: "E' un giocatore di valore mondiale. Quando avrò bisogno di lui lo utilizzerò".

Sull'ultima vittoria del Milan a Torino scherza: "Gattuso tirò una ciabattata, Buffon non ci mise le mani. Fu un successo importante in chiave Scudetto".