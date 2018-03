Serie A, Juventus - Milan: i convocati e la probabile formazione dei bianconeri

"Da qui in poi non si può sbagliare" ecco alcune delle parole di Max Allegri durante la conferenza stampa pre partita, in cui il tecnico livornese ha fatto intendere che il campionato è ancora lungo e aperto. Il ritmo da parte dei bianconeri fin qui è stato assurdo, accumulando vittorie su vittorie e subendo solo 1 goal in 4 mesi, ma ora arriva la parte del cammino più difficile e con il Milan alle porte Allegri dovrà pensare anche alla sfida di Champions con il Real Madrid.

Dopo le ultime rifiniture a Vinovo l'ex tecnico del Cagliari ha stilato la lista dei convocati ufficiali per il match contro i rossoneri. I giocatori sono 21.

1 Buffon, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 9 Higuain, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Pinsoglio, 21 Howedes, 22 Asamoah, 23 Szczesny, 24 Rugani, 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 30 Bentancur.

Rientra Cuadrado dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di calcio per alcuni mesi. Presente anche Chiellini ma assente Mario Mandzukic a causa di una contusione alla gamba sinistra riportata durante il corso dell'ultimo allenamento.

Da questa lista si può estrapolare un probabile 11 iniziale che Allegri potrebbe schierare per la partita di domani sera.

Buffon titolare come già annunciato in conferenza. Il modulo più plausibile sarebbe il 4-3-3 con pochi dubbi di formazione. Il recupero di Chiellini porterà quest'ultimo a scendere in campo dal primo minuto. Al suo fianco ci sarà Benatia mentre sulle fascia destra ci sarà quasi sicuramente Stephan Lichtsteiner. A centrocampo Matuidi, Pjanic e Khedira dovrebbero essere il terzetto iniziale, mentre in attacco spazio a Dybala, Higuain e Douglas Costa.