Lazio - Inzaghi: "Ci siamo allenati e preparati, il Benevento gioca bene a calcio"

Anche se facile sulla carta, la Lazio non dovrà prendere sottogamba la sfida contro il Benevento, rosa in crisi ma che ha spesso complicato la vita a collettivi meglio attrezzati. Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato inizialmente del rientro di alcuni Nazionali: "Ci siamo allenati e preparati bene, avevamo giocatori fuori con le nazionali, li ho ritrovati ieri motivati. Qui abbiamo lavorato, qualcuno ha recuperato dagli acciacchi, qualcuno no. Da domani si entra nella parte più delicata della stagione, dovremo unire i risultati alle prestazioni".

Passaggio importante, quello sui calciatori assenti domani: "Manca l'allenamento di oggi, però Wallace, Lukaku e Radu non ci saranno, oggi vedremo come starà Lulic. Non sta benissimo, oggi deciderò se convocarlo o meno. Il Benevento? Nelle ultime partite ha giocato bene, col Cagliari non avrebbe meritato di perdere, ha preso gol da palla inattiva. Gioca bene a calcio, non ha nulla da perdere, verrà con la testa libera, dovremo essere concentrati, cercherò di fare la migliore formazione".

Inzaghi ha poi detto la sua su alcuni indisponibili: "Radu domani non sarà convocato, per giovedì può tornare. Caceres è un grandissimo professionista e giocatore, ha avuto un risentimento con il Milan, è recuperato ma non riesce a dare il 100%. Penso che dall'inizio sia prematuro vederlo, sarà tra i convocati ma non dovrebbe giocare dal 1'. Stesso discorso per Milinkovic, ha avuto un problemino a Cagliari, forse sarebbe stato meglio non utilizzarlo. Vuole essere sempre della partita, vedrò l'allenamento di oggi e poi deciderò se farlo partire dalla panchina e poi utilizzarlo a gara in corso".

In ultimo, il tecnico della Lazio ha parlato di un possibile impiego di Luis Alberto come mezz'ala: "Ho lui, potrei far giocare Luis Alberto e Milinkovic come mezz'ali se decido di far giocare uno tra Parolo e Murgia. Parlerò coi ragazzi e poi sceglierò la formazione che mi darà più garanzie".