Calabria: "Juventus e derby: voglio due vittorie"

Davide Calabria è pronto a vivere un finale di stagione intenso insieme a tutto il Milan. Il giovane rossonero si è conquistato un ruolo importante nella squadra di Gattuso, con i problemi di Conti e Abate che gli hanno regalato occasioni e minuti importanti. Calabria è stato bravo a sfruttare al meglio le opportunità che il campo gli ha regalato e adesso non ha intenzione di fermarsi, insieme naturalmente a tutti i suoi compagni di squadra.

Parlando a Libero, Calabria punta al bottino pieno nelle prossime due difficili partite: "La Juventus? Dobbiamo stare attenti, loro hanno giocatori bravissimi e affermati da diversi anni. Juve e poi derby? Vogliamo vincerle tutte e due, ma se devo scegliere dico il derby, per il fascino e per il fatto è che si tratta di uno scontro diretto".

Ci si sofferma poi su Gattuso e su Cutrone, cresciuto come Calabria nel settore giovanile del Milan: "Non me lo immaginavo così pronto e capace e invece lui e il suo staff sembra che lavorino nel settore da tantissimi anni. Quando mancano 5 minuti alla fine della partita e sei esausto ti viene difficile accettare certe richieste, ma ti tiene sempre sull’attenti, è una cosa positiva. In questo è molto diverso da Montella. Sono contento di come sto e stiamo giocando sia io sia Cutrone. Futuro? Sto benissimo qui".

Ultima riflessione sulle tante voci che girano intorno alla società: "Sono uno che legge poco i giornali, ma rispondo dicendo che a noi non manca nulla, che lo stipendio arriva regolarmente e che se uno ha un problema la società è a disposizione per risolverlo. No, non sentiamo questa catastrofe che qualcuno racconta".