Milan, verso la Juventus: in avanti ballottaggio a tre

Dopo la pausa per le Nazionali ritorna il campionato. Domani sera il Milan è impegnato nella trasferta insidiosa di Torino contro la Juventus. Un vero e proprio esame di maturità contro la prima della classe, i rossoneri, dopo un girone di ritorno giocato quasi alla perfezione, affrontano allo Stadium una squadra nettamente superiore. Gli uomini di Gattuso però, in questo 2018, viaggiano con la stessa media dei bianconeri di Allegri e, anche per questo, domani sera il Milan scende in campo con l'intenzione di portare a casa il risultato e per Ringhio, vicino ormai al rinnovo, sarebbe la definitiva consacrazione.

I numeri però fanno ben sperare: difatti, in questo girone di ritorno, il Milan ha sempre vinto i big match, contro Sampdoria, Lazio e Roma, mancano solamente all'appello le partite contro Juventus, Inter e Napoli che i rossoneri affronteranno nelle prossime settimane.

UN SOLO DUBBIO PER GATTUSO..

Domani sera il Milan scende in campo con il solito 4-3-3 e soprattutto con i soliti uomini. L'unico dubbio di formazione di Rino Gattuso riguarda l'attacco rossonero: chi schierare come punta centrale tra Cutrone, Kalinic ed Andrè Silva? Il croato, dopo l’esclusione dai convocati contro il Chievo Verona per scelta tecnica, si è messo sotto e sta recuperando terreno, ma il giovane attaccante italiano, dopo l’esordio in maglia azzurra, resta favorito per partire dal primo minuto. Secondo i colleghi di Sky Sport, nell'allenamento di questa mattina, per gran parte della seduta il portoghese è stato provato come centravanti titolare, segno dell'indecisione del tecnico del Milan.

Chi sceglierà Gattuso?

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso, Calhanoglu e Cutrone/Kalinic/Silva.

Vincere contro la Juventus significherebbe un enorme passo in avanti per il Milan e un avvicinamento importante alla zona Champions League.