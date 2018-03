Napoli, per la sfida al Sassuolo Sarri ritrova Hamsik e Chiriches

Tutti abili ed arruolabili, fatta eccezione per il solo Faouzi Ghoulam, per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha diramato qualche ora fa, al termine dell'allenamento mattutino svolto al centro sportivo di Castelvolturno, la lista dei convocati per la gara di domani del Mapei Stadium, nella quale figura anche Marek Hamsik, in dubbio alla vigilia della gara per il riacutizzarsi di un fastidio muscolare avvertito nella gara contro il Genoa e per il post operazione alle tonsille.

"Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno.Gli azzurri preparano il match Sassuolo-Napoli, trentesima giornata di serie A di domani pomeriggio, sabato 31 marzo (ore 18). La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente partitina a campo ridotto.Di seguito lavoro tecnico tattico a tutto campo e chiusura con esercitazioni su calci da fermo" recita il report della seduta svoltasi questa mattina alle dipendenze del tecnico toscano, il quale domani dovrebbe tuttavia schierare dal primo minuto Piotr Zielinski in luogo della mezzala slovacca.

Al termine dall'allenamento, Sarri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in Emilia Romagna. Tutti arruolabili, come detto, compreso Hamsik ed il rientrante Chiriches. Eccola nel dettaglio:

Portieri: Reina, Rafael, Sepe;

Difensori: Albiol, Tonelli, Chiriches, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Milic, Maggio;

Centrocampisti: Diawara, Jorginho, Allan, Zielinski, Hamsik, Rog, Machach;

Attaccanti: Callejon, Insigne, Ounas, Milik, Mertens.