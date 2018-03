Roma, senti Di Francesco: "Non pensiamo alla Champions, domani ci vorrà concentrazione"

Ora è meglio pensare al campionato, per la Champions League ci sarà tempo. Anche se difficile, dovrà essere questo l'obiettivo della Roma, che domani giocherà contro il Bologna e a Bologna. Un match tutt'altro che agevole ma da vincere, per continuare ad inseguire un posto nella prossima Champions League. Intervenuto in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco ha cercato proprio di distogliere l'attenzione mediatica dal Barcellona, dando importanza alla gara di domani.

Prima domanda, quella sul rientro dei Nazionali: "Devo dire che sono rientrati quasi tutti in ottime condizioni, tranne Pellegrini che sicuramente non sarà della partita col Bologna. Però siamo ottimisti per poterlo recuperare nella gara contro il Barcellona. Valuteremo i giorni di Pasqua, il lunedì di Pasqua il suo reintegro in gruppo, è fattibile per quanto riguarda Pellegrini. Ha avuto qualche problemino che stiamo valutando proprio in questo momento Under, un problemino muscolare. Lo stiamo valutando se convocarlo o meno anche in questa gara. Se dovesse essere tutto negativo sarà convocato, ma non so se sarà utilizzato a Bologna. Ci auguriamo non sia niente di che".

Passaggio importante, poi, quello sull'atteggiamento da avere domani: "Ho parlato un po’ con tutti i giocatori che sono rientrati, la valutazione più importante che devo fare è che ci sono stati dei giocatori che sono stati utilizzati poco o niente, o perlomeno in maniera giusta. Altri hanno quasi tutte le partite o perlomeno tutti i 90’. Devo fare una considerazione importante anche in vista di queste gare ravvicinate".

In seguito, Di Francesco ha poi parlato di qualche scelta tecnica: "Dzeko o Schick? Ad oggi, e deciderò stasera, sono tutti e due al 50, giocherà l’uno o l’altro. Tutto questo si lega al discorso che ho fatto prima: abbiamo fatto allenamento, ho visto delle cose e stasera farò ancora meglio le mie valutazioni. Ritengo che possa giocare nel ruolo di centravanti o Edin o Patrik. Sì, sono in tre che si giocano i due posti domani: Perotti, El Shaarawy e Gerson. Quello più sicuro di giocare è El Shaarawy, per quello già vi ho detto o l’uno o l’altro può giocare dall’inizio. Sempre in relazione a quelle che sono le gare che abbiamo, queste sette gare importanti. Defrel è tornato a disposizione, ha meno allenamenti nelle gambe, è rientrato martedì e difficilmente partirà dall’inizio".

In ultimo, Di Francesco ha voluto chiosare sulla presunta pressione che pesa in vista della Champions League: "Voi la sentite tanto, io niente. C’è il Bologna da affrontare, è troppo importante mantenere la nostra posizione in classifica. Non sarà una partita facile, non hanno mai vinto con una big e vogliono farlo. La nostra testa deve stare su Bologna".