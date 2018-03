Hellas Verona - Pecchia amaro: "Un episodio ha segnato la sfida, noi abbiamo dormito"

Fabio Pecchia non ha molto da dire, in conferenza stampa. Dopo il pesante 3-0 subito dall'Inter il tecnico dell'Hellas Verona analizza subito la sfida, decisa da un episodio nei minuti iniziali: "Basta un episodio e cambia già la partita. Analizzeremo tutto domani con calma per ridare il giusto valore alla gara di oggi. Non paragono il Verona all'Inter. Utlizzerei un altro termine perché prendere subito gol dopo 35 secondi ti taglia le gambe. Avrei voluto vedere le altre squadre al posto nostro. Sul 3-0 era finita. Felice comunque per la prestazione in particolare di Fares".

Il tecnico degli scaligeri fa i complimenti agli avversari dell'Inter: "Brava l'Inter, noi abbiamo dormito. C'è poco da spiegare. Certe disattenzioni pesano perché incidono sul piano mentale. L'espulsione di Nicolas? Sono situazioni di gioco. Giocherà qualcun altro al suo posto. In campo si fanno valutazioni non sempre giuste".

Ultimo passaggio, infine, ancora sull'Inter: "Forte che ha un'identità importante. Noi abbiamo fallito nel mantenere lucida la squadra tutta al di là degli errori tecnico-tattici" conclude Fabio Pecchia.