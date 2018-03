Sassuolo - Iachini: "Potevamo vincerla, dispiaciuto per l'autogoal"

"Ottima gara, non abbiamo soltanto difeso ma ci sono state verticalizzazioni frequenti. Potevamo raddoppiare, loro hanno creato qualche occasioni ma noi non ci siamo disuniti". Queste le parole di Beppe Iachini, tecnico del Sassuolo che ha commentato a caldo l'ottimo pari in casa e contro il Napoli. L'allenatore neroverde ha in seguito detto la sua sull'autogoal di Rogerio: "Sono dispiaciuto per questo. C'è rammarico perché non è semplice fare certe prestazioni con il Napoli, potevamo anche portare a casa i tre punti" sottolinea a Sky Sport.

Continua: ""I ragazzi sono stati davvero bravi oggi. Avremmo potuto trovare anche il 2-0. Peccato per l'autogol. Siamo dispiaciuti perché Rogerio ha fatto una grande partita ed è stato penalizzato nell'episodio singolo. C'è un pizzico di rammarico, avevamo l'opportunità di portare a casa i tre punti, ma guardiamo già alla prossima gara. Salvezza? Possiamo raggiungerla grazie alle nostre armi: disponibilità, spirito di sacrificio e voglia di fare. Nonostante le ultime sconfitte, abbiamo quasi sempre offerto delle buone prestazioni, non riuscendo a prendere punti a causa della scarsa precisione. La strada però è quella giusta".

In ultimo, Beppe Iachini ha parlato del cambio di modulo dell'ultim'ora: "Abbiamo cercato di fare densità. Il Napoli ha grande qualità di palleggio, bisognava restare compatti. Con un po' di attenzione in più potevamo chiuderla, ma possiamo guardare avanti con fiducia. L'avevamo studiata bene, poi abbiamo peccato nelle situazioni decisive" conclude.