Bologna, le parole di Donadoni nel post-gara

Esce dal campo a testa alta il Bologna, con un punto in tasca ed una prestazione più che buona. Al gol di Pulgar nel primo tempo ha risposto Dzeko nel cuore della ripresa. Punto che accontenta maggiormente i rossoblù rispetto agli avversari, in lotta per un posto in Champions League.

Mister Roberto Donadoni commenta così l'1-1 del 'Dall'Ara': "Mi complimento con i ragazzi, hanno fatto davvero bene. Abbiamo avuto anche l'occasione di provare a fare qualcosa di più, ma non siamo stati abbastanza lucidi. Sono comunque contento per il risultato e la prestazione dei ragazzi. Potevamo farla nostra, peccato che abbiamo sbagliato qualcosa in ripartenza".

Il pubblico ha apprezzato molto la prestazione del Bologna, uscito dal campo al triplice fischio finale tra gli applausi. Unico neo, i fischi riservati al tecnico quando ha tolto dal campo Verdi in prossimità del 90': "Abbiamo lasciato il campo ascoltando il coro 'vi vogliamo così' e questo ci riempie davvero il cuore di gioia. I fischi in merito al cambio di Verdi non mi toccano, dico solo che i tifosi vogliono sempre che giochino i migliori ma in partita subentrano tante cose, ci sono tanti aspetti da curare ed in quel frangente mi serviva un giocatore in grado di coprire con la corsa molta porzione di campo. Simone era molto stanco".

Non è scedo in campo Mattia Destro, e non è neanche subentrato. Scelta solo tecnica: " Si, valuto i calciatori in allenamento. Poi nel secondo tempo avevo bisogno di giocatori con caratteristiche diverse come Orsolini o Krejci che non mi sembrano difensori. Poi sappiamo che c'è sempre chi ha qualcosa da dire o consigliare. Orsolini ha giocato con grande personalità nonostante non abbia mai giocato neanche in Serie B dando tranquillità alla difesa e non facendo rimpiangere i due titolari”. Su Santurro sottolinea: "Ha giocato con grande tranquillita, seppur non abbia mai giocato neanche in Serie B. Ha dato tanta tranquillità a tutta la difesa".