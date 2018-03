Cagliari - Torino: sardi per la salvezza, granata per l'onore

Nella trentesima giornata di Serie A TIM, alla Sardegna Arena va in scena la sfida fra Cagliari e Torino, due squadre con obiettivi diversi ma con lo stesso bisogno di punti. I sardi sono in piena corsa salvezza, arrivano dalla rocambolesca vittoria di Benevento ottenuta nei minuti finali ma in casa non vincono dal 4 febbraio, giorno della vittoria per 2 a 0 sulla Spal. Il Torino può invece dirsi ormai salvo, dall'alto dei suoi 36 punti ottenuti fino ad ora ma arriva da ben quattro sconfitte consecutive ed ha la necessità di invertire la rotta e tornare a fare punti.

Le probabili formazioni

Diego Lopez deve fare a meno del solo Cigarini oltre ovviamente a Joao Pedro, ancora invischiato nelle faccende doping. Confermato il 3-5-2, fra i pali gioca Cragno, ormai una colonna della retroguardia rossoblù, il pacchetto arretrato dovrebbe essere completato da Romagna, Ceppitelli e Castan, con Pisacane nuovamente in panchina. A centrocampo Faragò confermato largo a destra, sulla corsia opposta solito ballottaggio fra Lykogiannis e Senna Miangue, con il nazionale under 21 belga dato in leggero vantaggio. In mezzo al campo ovviamente sarà Nicolò Barella a guidare la mediana rossoblù con Ionita e Padoin al suo fianco. Davanti, dopo tre partite di fila da titolare, sembra essere destinato alla panchina Han, per rifiatare e a causa del lungo viaggio fatto per le partite con la nazionale nordcoreana. Sarà quindi Marco Sau ad avere una chance dall'inizio al fianco di Pavoletti per cercare di tornare protagonista con la maglia del Cagliari.

Dall'altra parte c'è un Walter Mazzarri che vuole vincere per cambiare la musica che accompagna il Toro nelle ultime settimane ma deve fare a meno di Niang, Lyanco e Molinaro oltre al secondo portiere Milinkovic Savic. In porta giocherà Sirigu, sulle fasce invece ci saranno De Silvestri a destra con Ansaldi sulla corsia opposta e nel mezzo N'Koulou affiancato da Burdisso. A metà campo Baselli detterà i tempi di gioco con al suo fianco Tomas Rincòn e Joel Obi a coprirlo. Davanti il tridente dovrebbe essere formato da Iago Falque e Berenguer a supporto dell'unica punta, Andrea Belotti.