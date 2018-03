Cagliari, è un tracollo. Lopez: "Gol subiti evitabili, dobbiamo essere più squadra nei momenti difficili"

Il quarto gol subito oggi da Obi al penultimo minuto regolamentare della sfida odierna contro il Torino ha presumibilmente segnato il punto più basso della stagione del Cagliari. In particolare il secondo tempo di questa 30esima giornata del campionato di Serie A è stato piuttosto complicato per i sardi, che hanno subito un poker nella ripresa dopo un primo tempo scarno ma tutto sommato accettabile. Il tabellino però dice 0-4 e la classifica vede i rossoblù ancora quattordicesimi ed i tifosi sono in piena aria di contestazione. Difficile dunque per Diego Lopez trovare le parole giuste oggi ai microfoni della RAI, ma come riportato da TuttoMercatoWeb il tecnico oggi sconfitto ci ha provato, cercando già di guardare alla prossima sfida: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, con la possibilità di fare gol. Ho detto ai ragazzi che si poteva spingere di più. Nel secondo tempo, dopo il gol dell'1-0, abbiamo avuto un calo importante e non ci siamo più ripresi. Abbiamo preso dei gol che si potevano evitare. Bisogna cambiare atteggiamento in vista della partita di martedì".

Infine l'allenatore si dilunga dunque su un'analisi alla ricerca delle cause di questo tracollo, individuando nella mancata compattezza di squadra il problema principale contro dei granata particolarmente ispirati e cinici. Ma ciò non cancella quel poco di buono che è stato fatto: "Abbiamo fatto un buon primo tempo creando qualche occasione da rete, dopo il primo gol nella ripresa abbiamo avuto un calo importante e non ce lo possiamo permettere. Tanti errori nel secondo tempo contro giocatori di grande qualità. Noi dovevamo essere più bravi di loro sulle seconde palle e non farli ragionare e nel momento in cui sbagli ti puniscono come successo con Iago Falqué. Dobbiamo essere più squadra nei momenti difficili".

Si tratta in ogni caso di ore di riflessione per il club insulare, che pare nella persona del presidente Giulini stia riflettendo sulla posizione del mister: quello di Lopez diventerebbe il secondo esonero stagionale. Ulteriori novità sono attese nelle prossime ore, anche se l'ipotesi più probabile, considerando anche l'impegno infrasettimanale della squadra, è una momentanea conferma.