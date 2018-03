Serie A, Chievo - Sampdoria: I clivensi ribaltano la gara! E' vittoria al Bentegodi (2-1)

Buona prova del Chievo Verona, che dopo un filotto tutt'altro che positivo vince contro la Sampdoria di rimonta, grazie alle reti di Castro ed Hetemaj. Tre punti vitali in ottica salvezza, per i doriani inutile il goal di Quagliarella.

LE SCELTE - Giampaolo recupera all'ultimo Quagliarella e lo schiera in coppia con Duvan Zapata. Dietro la sorpresa ci sarà Caprari, seguito da Praet, Torreira e Linetty al posto di Barreto. Il Chievo scende in campo con un 4-4-2 con Inglese e Stepinski coppia d'attacco. Giaccherini e Castro agiscono sugli esterni, mentre Radovanovic e Depaoli sono i centrocampisti centrali.

PRIMO TEMPO - Il Chievo parte subito con il turbo rendendosi pericoloso tramite Stepinski che al primo minuto crea la prima occasione calciando però alto. La Samp reagisce pochi minuti dopo con Praet che lancia Caprari, il quale con due conclusioni non riesce a inviolare la porta protetta da Sorrentino. I ritmi della gara si fanno piuttosto alti ed è di nuovo la Sampdoria ad andare vicina al goal con Quagliarella che al decimo minuto si insidia in area dove trova l'imposizione di Cacciatore in scivolata. Pochi minuti dopo sarà ancora l'ex Juventus a colpire la palla di testa mandandola a lato di pochissimo. Il Chievo sembra sopraffatto dalla forza dei blucerchiati che continuano ad attaccare e a rendersi pericolosi, al 26esimo minuto arriva il goal del vantaggio degli uomini di Giampaolo. Zapata viene steso in area da Gobbi, Orsato indica il dischetto su cui si presenta Quagliarella che lucidamente non sbaglia il tiro dagli 11 metri e porta in vantaggio la Samp. I clivensi provano a reagire con Cacciatore che di testa manda la palla di poco a lato su un bel cross di Giaccherini.

SECONDO TEMPO - La squadra di Maran entra in campo più convinta e dopo alcuni timidi tentativi di scalfire la difesa doriana, arriva al goal con Castro, che di testa insacca su un cross di Giaccherini. La Samp reagisce con Torreira che costringe Sorrentino a un intervento super su un bel tiro da fuori area da parte dell'uruguaiano. Il Chievo tuttavia sembra essere molto più propositivo degli avversari e inizia a d uscire dalla propria area di rigore, assaltando quella avversaria. Il goal del vantaggio non tarda ad arrivare e a segnare è il neo entrato Hetemaj. Il centrocampista clivense tramite un tiro cross spedisce la palla in porta e Viviano sorpreso, non può farci nulla. I blucerchiati provano a reagire negli ultimi minuti con Alvarez che spedisce un tiro fulminante sulla porta protetta da Sorrentino il quale respinge in calcio d'angolo la buona conclusione dell'argentino.

Il Chievo vince su una disastrosa Sampdoria (almeno per quanto riguarda il secondo tempo). La compagine di Maran si porta così in 15esima posizione a quota 28, a meno uno dal Cagliari. La Samp continua a sprofondare e scende in ottava posizione a meno 3 dall'Atalanta, quest'oggi vittoriosa.