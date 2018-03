Fiorentina-Crotone: le probabili formazioni

La Fiorentina per ottenere il terzo successo di fila che le permetterebbe di tenere vivo il sogno Europa, il Crotone per conquistare punti preziosi in una lotta salvezza più accesa che mai. Sono questi i temi principali di Fiorentina-Crotone che si disputerà quest'oggi alle ore 15 al Franchi. Andiamo a vedere le ultime dai campi con molte novità soprattutto in casa viola.

FIORENTINA

Diverse assenze per Stefano Pioli che deve fare a meno degli squalificati Biraghi e Benassi e degli infortunati Thereau e Badelj. Per questo il tecnico viola starebbe pensando anche di tornare al 4-2-3-1 e in tal caso giocherebbe Gil Dias dall'inizio sulla trequarti con Saponara e Chiesa. In caso contrario spazio a Dabo in mediana affiancato da Cristoforo e Veretout con Saponara trequartista pronto a supportare Chiesa e Simeone. In difesa davanti a Sportiello agiscono Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Olivera (in vantaggio su Laurini).

CROTONE

Molti meno dubbi per Walter Zenga che deve rinunciare a Simic, Nalini e Budimir. In campo l'undici che dà più garanzie al tecnico milanese che schiera Cordaz in porta, Faraoni (favorito su Sampirisi), Ceccherini, Capuano e Martella in difesa, Benali, Barberis (in vantaggio su Ajeti e Crociata) e Mandragora a centrocampo e Ricci, Trotta e Stoian nel tridente offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Olivera; Veretout, Cristoforo; Gil Dias, Saponara, Chiesa; Simeone. All. Pioli

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Barberis, Mandragora; Ricci, Trotta, Stoian. All. Zenga