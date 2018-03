Inter-Verona, le formazioni ufficiali

Champions League e salvezza si incrociano a San Siro, dove Inter e Verona vanno a caccia dei tre punti per continuare a inseguire i propri obiettivi. È il momento delle scelte ufficiali per Spalletti e Pecchia: nell’Inter nessuna sorpresa, con il tecnico toscano che conferma la formazione che ha sbriciolato la Sampdoria prima della pausa per la Nazionale. In casa Hellas, Pecchia lancia dal primo minuto Aarons, mentre Cerci, al rientro, parte dalla panchina.

Formazioni ufficiali

Inter - Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Candreva, Rafinha, Perisic, Icardi. All. Spalletti

Verona - Nicolas, Ferrari, Vukovic, Caracciolo, Souprayen, Romulo, Calvano, Buchel, Fares, Aarons, Petkovic. All. Pecchia