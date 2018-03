Juventus - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Milan, match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni.

QUI JUVENTUS

I bianconeri, prima della sosta, avevano interrotto la propria serie di vittorie consecutive fermandosi per 0-0 al Mazza, contro la SPAL. Due punti pesanti quelli persi in quel di Ferrara, che hanno riportato il Napoli a soltanto due lunghezze di distanza dai campioni d'Italia, nel pieno della lotta-Scudetto.

Proprio per questo, nonostante la Champions League che incombe, Allegri in conferenza stampa ha fatto sapere di non accettare distrazioni, dando anche alcune indicazioni importanti anche in ottica futura. Ad esempio oggi rientrerà, anche se solo per la panchina, Juan Cuadrado.

Oltre all'insperato ritorno intanto oggi dai convocati per la sfida mancheranno, oltre al lungodegente Bernardeschi, sia Alex Sandro sia Mandzukic: due assenze piuttosto pesanti. Non trattandosi d'infortuni di grave entità, in ogni caso entro le prossime due settimane dovrebbero essere tutti e tre al meglio.

Max Allegri dovrebbe puntare su un 4-3-2-1. In porta ovviamente Buffon, ai microfoni dalla UEFA qualche giorno fa, con Lichtsteiner ed Asamoah terzini e la coppia Benatia-Chiellini al centro. Khedira (favorito su Sturaro) dovrebbe agire insieme a Pjanic e Matuidi nel mezzo, con Douglas Costa e Dybala a supporto di Higuain in avanti.

QUI MILAN

La vittoria sul Chievo ha concluso un periodo davvero molto produttivo per la truppa rossonera, definitivamente rilanciatasi nella lotta per il quarto posto nonostante l'eliminazione in Europa League. La rimonta avrebbe del clamoroso e chissà che uno step importante non arrivi proprio oggi in tal senso.

Fare punti all'Allianz sarebbe un segnale importantissimo: ha lanciato la sfida Davide Calabria in settimana, dicendo di volere una vittoria oggi così come nel derby del prossimo quattro aprile. Anche Suso, la stella della squadra, ha detto di sognare di raggiungere la massima competizione per club europei.

La concentrazione va tutta dunque al campo, così come ci hanno fatto sapere i giocatori ed ha confermato, alla vigilia, mister Gattuso. Per quanto riguarda gli indisponibili, oggi non ci saranno Abate (per noie muscolari) ed Andrea Conti, costretto da un nuovo infortunio ad una visita specialistica negli USA.

Rino Gattuso dovrebbe confermare il proprio 4-3-3. In porta c'è Donnarumma, con Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez nel reparto difensivo. A centrocampo spazio a Kessié, Biglia e Bonaventura: nel tridente larghi Suso e Calhanoglu con André Silva favorito su Cutrone (che ha parlato pure lui in settimana) per il ruolo di centravanti; in tal senso Kalinic sembra una soluzione meno probabile.

CURIOSITÀ

Abbiamo raccolto qui una stellare formazione di ex storici delle due squadre, mentre i precedenti parlano di 85 vittorie della Vecchia Signora, 73 pareggi e 66 successi della controparte. Curioso che l'ultimo successo del Diavolo a Torino sia datato 2011, con gol di Gattuso ed Allegri allenatore di quella squadra che poi si laureò campione d'Italia. L'ultimo precedente in generale è invece quello dello scorso ottobre, con la doppietta di Gonzalo Higuaìn a firmare lo 0-2 finale.