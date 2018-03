Serie A, Juventus - Milan: Allegri non può sbagliare

Non sarà una gara semplice quella che dovrà affrontare la Juventus, al ritorno dalla pausa nazionali, che nello scorso turno di Serie A ha strappato solo un pareggio alla resistente SPAL. Allegri sa bene che in questo punto critico della stagione nella gara di stasera, con il Napoli vicinissimo ai bianconeri, servirà una prestazione fatta di carattere, concentrazione e determinazione che serviranno a decidere le sorti di questo interessante match tra due formazioni parecchio in forma.

I bianconeri infatti sono una vera e propria corazzata che mercoledì sarà impegnata nella gara di Champions contro il Real Madrid. I 2 punti di distacco dal Napoli tuttavia non fanno sentire al sicuro il tecnico livornese, il quale dovrà gestire due partite importanti. Dalla propia parte la Vecchia Signora ha la statistica della migliore difesa del campionato, con 15 goal subiti in 30 giornate, ma allo stesso temp può vantarsi anche del miglior attacco del nostro campionato con ben 67 goal realizzati durante l'arco di questa parte di stagione.

Il Milan viene da una vittoria ottenuta in casa, contro il Chievo, ma allo stesso tempo proviene dalla sconfitta contro l'Arsenal che è costata ai rossoneri l'uscita dall'Europa League. La fame di vittoria e di riscatto, ha portato il Milan fino alla sesta posizione a meno 5 dai cugini dell'Inter, e ora sicuramente la squadra di Gattuso cercherà in tutti i modi i 3 punti.

Allegri dovrebbe riproporre il 4-3-3, con Khedira, Pjanic e Matuidi a centrocampo seguiti in attacco dal tridente Dybala, Higuain e Douglas Costa. L'assenza di Mandzukic ha impedito l'uso del 4-2-3-1 che avrebbe avvantaggiato Allegri per il turn over in vista della sfida Champions contro il Real a cui non faranno parte Pjanic e Benatia a causa della squalifica subita nell'ultima gara contro il Tottenham. In difesa sarà presente l'ex Bayern in coppia con Chiellini, sulle fascia destra giocherà Lichtsteiner mentre a sinistra con buona probabilità potrebbe partire titolare Asamoah.

Ecco il 4-3-3 bianconero:

La gara si giocherà allo Juventus Stadium di Torino alle 20.45 ora italiana. Il match sarà arbitrato dal sig. Paolo Silvio Mazzoleni.