Juventus, vittoria contro il Milan. Allegri: "Abbiamo la voglia di centrare gli obiettivi"

La Juventus ha vinto contro il Milan per 3-1 ed ha sfruttato il pareggio del Napoli provando così una mini fuga. Così Massimiliano Allegri ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.

Pur soffrendo a larghi tratti i bianconeri hanno centrato il risultato: "Bisogna essere bravi a capire i momenti in partite così: lo abbiamo fatto, dimostrando anche di voler continuare, arrivare fino in fondo e centrare gli obiettivi. Facciamo i complimenti ai ragazzi per quanto fatto. Il Milan è in ottima condizione e tecnico, serviva una partita concentrata e giusta. Le partite durano 100 minuti, a volte servono giocatori a volte altri. Fortuna ho tanti giocatori che mi permettono di cambiare e fare casino. Era importante, per noi, tornare alla vittoria contro una squadra che sta bene fisicamente. Dopo il vantaggio ci siamo fermati, abbiamo avuto qualche difficoltà nella gestione della palla, anche per merito del Milan. Comunque, una partita del genere è importante, avendo iniziato, con questa sera, la “discesa” verso la parte finale della stagione".

La Juventus vola a +4 in testa alla classifica sul Napoli: "Abbiamo recuperato il vantaggio che avevamo, e dobbiamo giocare una partita in meno. Ma questo campionato è ancora lungo, non possiamo permetterci di mollare nemmeno per un minuto, perché tutti vanno forte".

Allegri ha parlato dei singoli Khedira: "Lo ho tenuto in campo perché capisce sempre i momenti della partita, inoltre si erano allargati gli spazi e serviva un giocatore come lui, con molta tecnica" e Cuadrado: "Juan è rientrato bene, ha dato una grandissima mano alla squadra".