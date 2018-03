Lazio-Benevento: Inzaghi senza Milinkovic, ma conferma Felipe

Quest'oggi allo Stadio Olimpico di Roma (anticipo Pasquale, ore 15) andrà in scena la sfida che vedrà contrapposta i padroni di casa della Società Sportiva Lazio al Benevento Calcio S.R.L. I capitolini vogliono continuare ad inseguire il proprio sogno Champions, mentre i campani vogliono onorare fino alla fine il campionato, date le esigue residue (dopo il k.o nello "scontro diretto" col Cagliari) possibilità di salvezza.

I PRECEDENTI NON SORRIDONO AI CAMPANI

Il Benevento è alla sua prima storica partecipazione alla massima competizione italiana per club. Per questo motivo, non ci sono precedenti all'Olimpico fra le "streghe" e la Lazio. L'unico risale al 29 Ottobre 2017, quando la squadra di Simone Inzaghi s'impose per 5-1 allo Stadio Ciro Vigorito. Una sola apparizione per il Benevento a Roma, contro l'altra squadra della capitale. Anche in quell'occasione la squadra di Roberto De Zerbi incassò cinque reti, dalla squadra allenata da Eusebio Di Francesco. Anche nel match d'andata le cose non sorrisero al Benevento, che perse 4-0 in casa sempre contro la Roma. Non una tradizione positiva, quindi, per il Benevento contro le romane, che sarà chiamato all'utopica impresa di invertire il trend.

QUI LAZIO - INZAGHI CONFERMA FELIPE

Dovrà fare i conti con una formazione rimaneggiata Inzaghi per la prima gara dopo la sosta delle nazionali. Stefan Radu e Fortuna Wallace non saranno della partita. I due giocatori non verranno convocati, onde tornare al 100% per la partita di giovedì contro il Salisburgo. Acciaccati anche Martin Caceres e Sergej Milinkovic-Savic, che partiranno precauzionalmente dalla panchina. In difesa spazio quindi a Luiz Felipe Ramos Marchi (centrosinistra) e Stefan De Vrij (playmaker basso), con Quissanga Bastos (centrodestra) a completare la linea a tre davanti a Thomas Strakosha. Emergenza anche sugli esterni, dove la Lazio dovrà fare a meno di Senad Lulic e Jordan Lukaku. Si giocano una maglia Patricio Gabarron Gil e Dusan Basta, col primo in vantaggio. Nel caso in cui dovesse giocare il serbo, Adam Marusic (l'unico sicuro del posto) traslerebbe a sinistra, per permettere all'ex Stella Rossa di giocare sulla fascia che preferisce. Il posto di Milinkovic a centrocampo sarà preso da Luis Alberto Romero Alconchel, affianco agli inamovibili Marco Parolo (centrodestra) e Lucas Leiva (davanti alla difesa). Davanti, Felipe Anderson affianca Ciro Immobile, che ha sconfitto la candidatura di Felipe Caicedo e si prepara a partire ancora titolare, nonostante le fatiche con la nazionale. I due formeranno il tandem d'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Patric; Felipe Anderson, Immobile.

QUI BENEVENTO - PRESENTI I DUE EX

De Zerbi dovrà fare a meno, oltre che di capitan Fabio Lucioni squalificato, anche di Bacary Sagna e Luca Antei. Saranno convocati, invece, i due "grandi" ex di giornata. Cristiano Lombardi e Danilo Cataldi torneranno per la prima a volta a Roma da ex, per sfidare la squadra in cui sono cresciuti e per cui fanno il tifo sin da piccoli. Sarà un'emozione indescrivibile per loro, anche se il centrocampista di Ottavia ha già sfidato la Lazio da ex. Fu un occasione di un Genoa-Lazio, in cui vestiva la maglia dei liguri, in prestito dai capitolini. La gara finì 2-2 e Cataldi venne aspramente criticato dalla tifoseria laziale a causa della sua esultanza dopo il goal di Goran Pandev (un altro ex non propriamente amato dalle parti del Colosseo), ritenuta "eccessiva" e "fuori luogo" da parte dei suoi ex tifosi. Entrambi, tuttavia, dovranno assistere alla partita (almeno inizialmente) dalla panchina. Infatti, l'allenatore dei campani sembra intenzionato a confermare il classico 4-3-3. Davanti a Christian Puggioni, Lorenzo Venuti sostituirà l'indisponibile Sagna, con Berat Ridvan Djimsiti, Alin Dorinel Toșca e Gaetano Letizia a completare il reparto. A centrocampo, per agire ai lati di Sandro Raniere Guimarães Cordeiro, ci saranno Benito Nicolas Viola (il capitano della formazione ospite è favorito nel ballottaggio proprio con Danilo Cataldi) e Filip Đuričić. In attacco, Guilherme Costa Marques ed Enrico Brignola avranno il compito di sostenere Massimo Coda: è attualmente favorito su Pietro Iemmello per giocare da unica punta nell'attacco dei campani.

PROBABILI FORMAZIONI - BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Venuti, Tosca, Djimsiti, Letizia; Viola, Sandro, Djuricic; Guilherme, Coda, Brignola.