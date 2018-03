Serie A: le formazioni ufficiali di Lazio-Benevento

Match sulla carta agevole per la Lazio di Simone Inzaghi, che contro il Benevento proverà a conquistare tre punti importanti in ottica-Champions League. Per vincere e convincere, i biancocelesti scenderanno in campo con il consueto 3-5-1-1, modulo noto ma che riserva qualche sorpresa: al posto di Sergej Milinkovic-Savic, infatti, spazio a Luis Alberto, schierato come mezz'ala assieme a Parolo e al fianco del mediano Lucas Leiva. Davanti a Strakosha, la difesa a tre sarà composta da Bastos, de Vrij e dal giovane Luiz Felipe Marchi. Fluidificanti di fascia, poi, Marusic e Patric. Confermato anche Felipe Anderson, piazzato al fianco di Ciro Immobile.

Consueto 4-3-3 per il Benevento, che si affida a Iemmello in attacco ed alle ali Guillherme e Lombardi. Davanti al portiere Puggioni, difesa a quattro composta da Letizia, Djimsiti, Costa e Tosca. Chiavi del gioco affidate a Sandro, affiancato da Cataldi e Djuricic. Una formazione dunque abbastanza conservativa, con gli esterni scelti da De Zerbi meno offensivi rispetto ad altre scelte.

DI SEGUITO LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-BENEVENTO:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Patric; Felipe Anderson, Immobile.

Benevento (4-3-3): Puggioni; Letizia, Djmsiti, Costa, Tosca; Cataldi, Sandro, Djuricic; Guillherme, Iemmello, Lombardi.