Serie A - La Lazio stritola il Benevento: 6-2 all'Olimpico

Nel match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A la Lazio schianta 6-2 il Benevento e torna al successo. Partita a due facce per la compagine di Inzaghi che, in superiorità numerica dal settimo dopo il rosso a Puggioni, passa in vantaggio con Immobile ma si fa rimontare clamorosamente da Cataldi e Guilherme. Nel giro di otto minuti, però, la compagine laziale aggiusta tutto con Caicedo, e Vrij e Immobile mentre a chiudere definitivamente i conti ci pensano Lucas Leiva e Luis Alberto.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 3-5-1-1 per la Lazio con Felipe Anderson a supporto di Immobile mentre il Benevento risponde col 4-2-3-1 con Lombardi, Djuricic e Guilherme a supporto di Iemmello.

Inizio a due facce per il Benevento che dopo due minuti va ad un passo dal vantaggio con Lombardi che entra in area e incrocia col destro, palla a lato di nulla. Al 7', però, i sanniti restano subito in dieci uomini perché Puggioni tocca il pallone con le mani, fuori area, e Calvarese non può fare altro che estrarre il rosso. Ospiti in dieci e al 20' i padroni di casa passano con Immobile che, pescato in verticale da Felipe Anderson, entra in area e col destro batte Brignoli. Gli ospiti reagiscono subito e sessanta secondi dopo sfiorano il pari con un destro da fuori di Djuricic ma Strakosha si distende e mette in angolo. Passano due minuti ed il pareggio arriva con Cataldi che, direttamente da calcio di punizione, batte Strakosha, 1-1. Nel finale di tempo torna a farsi vedere la squadra di Inzaghi con Patric che, sugli sviluppi di un cross di Felipe Anderson, gira col destro ma la sfera esce di nulla.

Nell'intervallo Inzaghi inserisce Caicedo per Bastos ma al 51' è il Benevento a trovare la rete del vantaggio con Lombardi che va via sulla destra e mette al centro per l'accorrente Guilherme che col destro batte Strakosha, 1-2. Reagisce subito la Lazio con un tiro-cross di Patric, Brignoli vola e mette in corner. Al 60' il pari dei padroni di casa con Caicedo che, servito meravigliosamente da Luis Alberto, infila Brignoli con un diagonale mancino in area, 2-2. Poco dopo Lazio ad un passo dal vantaggio sempre con Caicedo che controlla e calcia in un amen col mancino ma Brignoli ci mette una pezza.

Sul susseguente corner la squadra di Inzaghi completa la rimonta con De Vrij che stacca più in alto di tutti e di testa insacca, 3-2. I sanniti staccano la spina e al 68' la Lazio cala il poker. Immobile entra in area e col destro fa secco Brignoli in uscita. Inzaghi inserisce anche Nani, proprio per l'ex Pescara, e al 78' la Lazio sfiora il quinto gol con il numero 7 che entra in area e calcia da posizione defilata ma Brignoli si oppone con piedi. Poco dopo, arriva la quinta rete della Lazio con un meraviglioso destro dal limite di Lucas Leiva che raggiunge il sette, 5-2. Nel finale c'è spazio anche per la sesta rete con Luis Alberto che non sbaglia dagli undici metri, 6-2 e fischio finale. La Lazio torna al successo dopo un periodo non idilliaco mentre per il Benevento la Serie B è sempre più vicina.