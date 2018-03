Serie A - Milan di scena all'Allianz Stadium

Solo poche ore separano Milan e Juventus dal rettangolo di gioco dell'Allianz Stadium di Torino. Sì, perché stasera alle 20:45 scenderanno in campo il diavolo e madama per il posticipo della 30esima giornata del campionato di Serie A TIM 2017/18. Match che, da sempre, ha regalato tante emozioni e che non ha mai fatto annoiare nessun appassionato di calcio, vista la storia e la maestosità delle due squadre. Gara che farà dello spettacolo il principale protagonista della serata, dato il momento di forma dei due club.

Incontro sentito da entrambe le tifoserie, in particolare dai tifosi rossoneri che, ora più che mai, sono sicuri di fare una grandissima prestazione allo Stadium; quelli un po' più fantasiosi, credono anche nell'impresa di espugnare l'Allianz. Mister Gattuso, arrivato da traghettatore dopo l'esonero di Montella, è diventato il leader dello spogliatoio rossonero, riuscendo a ridare ai suoi ragazzi quella vitalità, quel senso di appartenenza, quella voglia di vincere che erano scomparse dai radar di Milanello. Rino è riuscito a rialzare il morale alla delusa tifoseria rossonera che non ne poteva più di vedere prestazioni indecenti da parte della propria squadra, ridando quella voglia di sostenere i propri giocatori in ogni momento. Il diavolo esprime, grazie al lavoro del Mister, un'idea di gioco chiara e limpida, ognuno mantiene la propria posizione in campo, ma cosa più importante è che tutti sono affamati di vittoria. Tesi che può essere confermata dalle ultime due vittorie "last minute" dei rossoneri che ci hanno creduto fino alla fine. Il diavolo è reduce da 5 vittorie consecutive in campionato e non ha intenzione di fermarsi, con l'obiettivo di riacciuffare un quarto posto che dista soltanto 5 punti e che, fino a 3 mesi fa, sembrava pura utopia. Naturalmente, il fortino dello Stadium è sempre stato un problema per tutti i club, anche per le top europee che hanno sempre faticato a Torino. Tuttavia, le sorprese nel calcio sono sempre dietro l'angolo e chissà se Gattuso, questa volta da allenatore, riuscirà a beffare i bianconeri come in quel lontano 5 Marzo 2011, quella volta però da calciatore.

Per quanto riguarda il possibile 11 titolare, Gattuso non dovrebbe attuare cambi di modulo, andando così a confermare il 4-3-3 standard. In porta il solito Donnarumma, torna il quartetto titolare formato da Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez. Cabina di regia affidata a Lucas Biglia, affiancato dalle due mezzali Bonaventura e Kessié. Lì davanti, la scelta della punta che affiancherà Suso e Calhanoglu, sembra essere a sorpresa André SIlva che, dunque, partirà titolare.