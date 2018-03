Un pericoloso doppio diffidato, Bonucci e Biglia titolari nonostante il derby

Rino Gattuso è stato chiaro nella conferenza stampa della vigilia, prima di Juventus-Milan: niente calcoli, la testa della squadra e di tutti i giocatori deve essere rivolta alla gara dell'Allianz Stadium. Al derby contro l'Inter si inizierà a pensare dal giorno di Pasqua, in cui il Milan si allenerà a Milanello proprio per preparare al meglio la gara contro l'Inter. Alle parole, però, seguiranno anche i fatti, nonostante ci siano due giocatori come Leonardo Bonucci e Lucas Biglia che sono in diffida e che quindi sono a rischio per la stracittadina.

"E' la prima volta che torna a Torino, l'emozione è normale, ma l'ho visto concentrato". Gattuso da ex giocatore conosce meglio di molti altri quelle che potranno essere le sensazioni di Bonucci. All'andata il capitano del Milan non giocò, causa squalifica rimediata per il rosso preso durante la gara di San Siro contro il Genoa. Questa volta ci sarà, come al solito al centro di una difesa che ha collezionato numeri importanti in questo 2018 e verrà messa alla prova da un reparto offensivo la cui qualità e pericolosità non può assolutamente essere messa in discussione. Oltre a tutto questo Bonucci dovrà fare attenzione a non prendere un cartellino giallo, per quello che sarà possibile, ingenuo o non richiesto da una situazione di emergenza. Il derby con l'Inter è un altro appuntamento decisivo nell'intenso finale di stagione che attende il Milan, un incrocio fondamentale nella corsa alla prossima Champions League.

Non bastasse la diffida di Bonucci, anche un altro giocatore preziosissimo negli equilibri del Milan di Gattuso sfida la tagliola di un giallo che lo escluderebbe dalla sfida contro l'Inter. Lucas Biglia, infatti, si trova nella stessa identica situazione di Bonucci. Per l'argentino nessuna particolare emozione da gestire, ma una partita da amministrare con intelligenza pur senza risparmiarsi. La sua posizione davanti alla difesa è una di quelle che gli attacchi cercano sempre di andarsi a prendere con giocate pericolose per affacciarsi dalle parti del portiere avversario. Certo in caso di assenza di Biglia contro l'Inter Gattuso sa di potersi affidare a un giocatore d'esperienza come Montolivo. In un meccanismo che però ha cominciato a girare come in società ci si attendeva già dall'estate, ecco che perdere un elemento importante come Biglia proprio contro l'Inter non sarebbe sicuramente positivo.