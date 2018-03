Serie A - Sulla strada del Napoli la bestia nera Sassuolo

Tra salvezza e Scudetto. Da una parte la voglia del Sassuolo di ritrovare il successo perduto anche tra le mura amiche, dopo la confortante vittoria di Udine prima della sosta, ed allungare il passo ulteriormente sulle dirette rivali per la salvezza. Dall'altra la necessità del Napoli di continuare a mettere pressione alla Juventus nella lotta per la vittoria del campionato: un contro-sorpasso, eventuale, che metterebbe pressione alla Vecchia Signora, impegnata questa sera nel posticipo serale contro il Milan all'Allianz Stadium e, soprattutto, in una settimana nel doppio confronto con il Real Madrid per i quarti di Champions.

Testa sulle proprie spalle però, ordina Maurizio Sarri, provando a fare il proprio dovere al Mapei Stadium, laddove il Napoli non è quasi mai riuscito ad imporre il proprio credo ed uscire indenne dalla trasferta emiliana. La sosta ha sicuramente permesso ai partenopei di ricaricare le batterie, apparse un minimo in riserva nell'ultimo mese di campionato. La battuta d'arresto con la Roma ed il pareggio contro l'Inter a minare un percorso praticamente immacolato fin qui, la vittoria di misura sul Genoa a scacciare crisi e permettere al Napoli di recuperare due preziosissimi punti sulla capolista.

Foto Ssc Napoli Twitter

Il Sassuolo di Iachini ha invece invertito la rotta nell'ultima uscita in quel di Udine, riuscendo a ritrovare un pizzico di fiducia e di entusiasmo, soprattutto davanti dove in stagione ha segnato persino meno del Benevento ultimo della classe: soli 18 gol a bersaglio che oggi sfideranno una delle migliori difese del campionato, la seconda, la quale tra le altre cose, non subisce gol lontano dal San Paolo da mesi. Gara ostica per i padroni di casa, i quali conservano tre punti di margine sul terz'ultimo posto e sperano di implementarlo al termine dei novanta minuti.

Le ultime dai campi

Qualche dubbio sul modulo da utilizzare per Beppe Iachini, che potrebbe tornare dopo le recenti uscite al 4-3-3. Il dubbio principale riguarda Politano, il quale scenderà in campo dal primo minuto qualora si dovesse preferire l'attacco a tre punte con Berardi, recuperato, e Babacar. In mediana, con Missiroli, la saggezza di Magnanelli e la fisicità di Duncan, anche se Sensi spinge per una maglia da titolare. Lirola e Peluso i terzini, Acerbi e Goldaniga a protezione di Consigli centralmente.

Foto Ssc Napoli Twitter

Risponde Sarri con il consolidato 4-3-3. Hamsik recupera ma parte dalla panchina, con Zielinski dal primo minuto accanto a Jorginho ed Allan. Insigne, reduce dal gol di Wembley, guida l'attacco degli azzurri, con Mertens centralmente e Callejon, spesso a segno al Mapei Stadium, sulla destra. Completa l'undici il quartetto di difesa, con Hysaj che recupera e gioca dal primo minuto con Albiol, Koulibaly e Mario Rui. Reina tra i pali.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Goldaniga, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano. All. Iachini

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri