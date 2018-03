Serie A, le formazioni ufficiali di Sassuolo - Napoli

GoTutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia per uno dei due posticipi delle 18 della trentesima giornata del campionato di Serie A. Sassuolo padrone di casa che ospita il Napoli di Maurizio Sarri che va a caccia del successo che consegnerebbe, per qualche ora, la vetta momentanea ai partenopei in attesa del big match serale tra Juve e Milan, ma gli azzurri dovranno fare molta attenzione alla formazione neroverde reduce dal successo di Udine e vogliosa di tornare alla vittoria anche in casa. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione.

Conferma il 3-5-2 Iachini, che si affida in attacco a Berardi, ritrovato, e Politano. Babacar parte dalla panchina. Lirola e Rogerio i laterali di centrocampo, con Sensi ad agire da regista in mezzo a Mazzitelli e Missiroli. Goldaniga, Acerbi e Peluso il terzetto davanti a Consigli.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Goldaniga, Acerbi, Peluso; Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli, Rogerio; Politano, Berardi. All. Iachini.

Solito 4-3-3 per Sarri che ritrova Hysaj in difesa con Albiol, Koulibaly e Mario Rui. Allan e Jorginho confermatissimi in mediana, con Zielinski che rileva Hamsik, il quale parte dalla panchina. Insigne e Callejon ai lati di Mertens di punta davanti.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri