Serie A, le formazioni ufficiali di Bologna - Roma

Tutto pronto al Renato Dall'Ara di Bologna per l'inizio della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Il turno pre-Pasquale del sabato si apre alla mezza con la sfida tra i felsinei padroni di casa e la Roma di Eusebio Di Francesco. Giallorossi che, dopo tre successi di fila, hanno conseguito un cospicuo bottino sulla quarta e la quinta della classe e, in vista del doppio turno di Champions contro il Barcellona, provano a mantenerlo intatto o addirittura ampliarlo. Di contro il Bologna di Donadoni naviga in acque tranquille e, dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime tre gare, prova a tornare al successo davanti al pubblico di casa.

Quando manca un'ora all'inizio della sfida, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione. Queste le formazioni di Bologna-Roma.

Solito 4-3-3 per Donadoni che tuttavia rinuncia a Destro per schierare sia Verdi che Di Francesco ai lati di Palacio. Non c'è Dzemaili in mediana, ma Donsah con la sua fisicità accanto a Poli e Pulgar. Torosidis e Masina i terzini, De Maio ed Helander davanti a Santurro.

Bologna (4-3-3): Santurro; Torosidis, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco. All.: Donadoni.

Qualche novità invece nel 4-3-3 di Di Francesco, che da fiducia ad El Shaarawy dopo il gol di Crotone e lo affianca a Perotti e Schick di punta. De Rossi e non Gonalons in mediana, con Strootman e Nainggolan ai lati. Florenzi terzino destro, Fazio in coppia con Manolas in difesa. Alisson in porta.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Perotti, Schick, El Shaarawy. All. Di Francesco.