Roma: le voci giallorosse dopo il pareggio contro il Bologna

Doveva essere una vittoria, ma vittoria non è stata per la Roma di Di Francesco, fermata sull'1-1 dal Bologna nell'anticipo di questa giornata di Serie A. Intercettato da Sky Sport nel post-gara, Edin Dzeko ha detto la sua su Patrick Schick e sul pareggio: "Nel primo tempo siamo stati troppo lenti nei movimenti senza palla, però abbiamo avuto qualche occasione e loro hanno segnato sul primo tiro. Ci sono altri giocatori che possono giocare al posto mio, come Schick che è giovane. Deve ancora giocare per crescere. Abbiamo perso due punti ma un punto preso oggi è sicuramente importante. Forse siamo stati distratti dalla Champions, giocheremo contro la migliore al mondo. Abbiamo però avuto qualche occasione per fare gol. Roma cattiva al Camp Nou? Per forza, altrimenti è difficile".

Sempre all'emittente satellitare, è stato Eusebio Di Francesco a parlare dell'ex Sampdoria: "Nel primo tempo non è stato bravissimo, ma non solo lui. Va tutelato, deve migliorare ed essere più cattivo. Arriva in una piazza nuova, a Roma spesso si massacrano i calciatori. Lui ha talento, dobbiamo tutelarlo. Poteva determinare un assist e avremmo detto altre cose. Le scelte le devi fare per forza, non puoi farle giocare tutte a Dzeko. Lo dimostra l'infortunio di Nainggolan che è stato in nazionale, come quella di Ünder. Nainggolan non ha giocato per 4 giorni. Non mi piace che basiamo questa gara su Schick, non è l'unico che non si è mosso bene. Ha pareggiato tutta la Roma, non solo Schick. Io lo tutelerò sempre, è una risorsa. Mi auguro che cambino i giudizi nei suoi confronti".

Continua, l'ex tecnico del Sassuolo: "In altre occasioni mi avete chiesto perché non facevo riposare Dzeko, oggi dite il contrario. Ogni risultato determina la vostra considerazione, io faccio l'allenatore e faccio valutazioni a 360°. Dzeko mi ha detto che non si sentiva di giocare dall'inizio, però scelgo io. Devo capire quali difficoltà hanno avuto, magari anche Kolarov avrebbe avuto bisogno di riposare, il problema è che dobbiamo vincere con la rosa che abbiamo. La squadra ha creato tanto contro una squadra che si è difesa a oltranza. Al primo tiro abbiamo subito gol, poi siamo stati poco lucidi. Hanno avuto occasioni Defrel, Perotti, El Shaarawy. Squadra insufficiente? Giusto che lo diciate anche per l'allenatore. Il calcio è questo. Ci dispiace lasciare 2 punti per strada però la mia analisi è differente. Sono soddisfatto di alcune cose, meno del risultato".

In ultimo, inevitabile un passaggio sull'acciaccato Nainggolan: "Dovrò parlare con il medico. La sensazione non è positiva. Un problema al flessore non aiuta, però il Ninja potrebbe venir fuori. Se molla lui è qualcosa di importante. Se pensiamo di andare a Barcellona con questa prestazione non sarà sufficiente. Però non troveremo una squadra come il Bologna che ha giocato negli ultimi 30 metri. Cercheranno di venirci a prendere, la dinamica della gara sarà differente" conclude Di Francesco parlando anche della prossima sfida di Champions League contro il Barcellona.