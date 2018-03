Roma, preoccupano le condizioni di Nainggolan

All'ora di pranzo la Roma ha pareggiato sul campo del Bologna per 1-1. Un gara non giocata benissimo dai giallorossi che, inoltre, hanno fatto a meno di Radja Nainggolan uscito per infortunio al 12esimo del primo tempo. Nei primi minuti di gioco il belga ha accusato un problema muscolare al bicipite femorale destro, ha provato a stringere i denti chiedendo al proprio allenatore di aspettare a cambiarlo, ma, dopo qualche minuto, ha dovuto lasciare il campo zoppicando e i medici romanisti gli hanno applicato subito una fasciatura stretta alla gamba.

Una brutta tegola per Di Francesco in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì sera contro la corazzata del Barcellona. Dopo il pareggio contro i rossoblu, il tecnico della Roma è apparso abbastanza preoccupato per le condizioni di Nainggolan: "Devo ancora parlare col medico, ma per come è uscito la sensazione non è positiva. Per l’esperienza assicuro che uscire per un problema al flessore non fa sperare bene, anche se lui è il Ninja, potrebbe sorprenderci. Ha provato tre volte a restare in campo, ma se molla lui significa che c’è stato qualcosa di importante".

Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto agli accertamenti del caso, ma secondo le prime indiscrezioni, il forfait contro il Barca appare ormai quasi scontato, in casa giallorossa sperano che lo stop del belga non sia così lungo, ma Di Francesco rischia seriamente di fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori.