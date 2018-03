Serie A - Atalanta sugli scudi, Udinese non pervenuta e al tappeto nella ripresa

L'Atalanta conquista meritatamente altri tre punti in ottica Europa League, battendo l'Udinese in una partita dominata con il 70% di possesso palla. Friulani che reggono un tempo solo, crollando poi nella ripresa, subendo gol da Petagna e Masiello e arrivando alla sesta sconfitta di fila.

Formazione Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Petagna, Gomez. All. Gasperini

Formazione Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger, Danilo, Nuytinck; Zampano, Jankto, Balic, Ingelsson, Alì Adnan; De Paul, Perica. All. Oddo

PRIMO TEMPO

L'Atalanta prende subito le redini del gioco, tenendo l'Udinese nella propria metà campo. Il Papu Gomez è come al solito il più attivo e con i suoi tagli crea non pochi grattacapi alla difesa friulana. L'argentino ci prova con un pallonetto, ma Bizzarri è bravo a leggere le sue intenzioni e a bloccare la palla. Pericolosissimi poi i padroni di casa con un lancio che pesca Petagna in area per quello che sarebbe un rigore in movimento, ma l'attaccante non controlla bene e manda la sfera fuori. Sempre Atalanta in pressione, i bianconeri ci provano in contropiede, ma raramente De Paul e Perica hanno l'ispirazione giusta. Più incisivo Ingelsson, che si fa trovare spesso in area. Clamorosa chance per i neroazzurri su calcio d'angolo, con il cross che finisce sulla schiena proprio dello svedese e per poco non beffa Bizzarri.

Incredibile l'errore di Perica a metà frazione, la sgroppata e il cross di Zampano sono perfetti, ma il controllo del croato a centro area è pessimo e il pallone finisce lontanissimo. Passano pochi minuti e Petagna ha un'altra occasione da gol. Jankto non contiene Gomez che va al tiro, la conclusione del Papu viene rimpallata e finisce tra i piedi del centroavanti, che però spara il tiro proprio addosso all'estremo difensore dell'Udinese. Rallenta i ritmi la squadra di Gasperini superata la mezz'ora e gli ospiti crescono. Buono lo spunto di Balic che apre per Perica, l'ex Chelsea ha spazio e scarica il tiro, che viene respinto in volo da Gollini. Risponde l'Atalanta. Penetrazione fermata con una scivolata a piedi uniti da Danilo, la palla rimpalla tra i piedi di De Roon, il quale scarica la sua bordata alta sopra la traversa.

SECONDO TEMPO

La Dea riprende la gara con lo stesso spirito del primo tempo, Udinese schiacciata nella sua area. Altra palla per Petagna che liscia per la terza volta, graziando gli avversari. Su calcio d'angolo Cristante va a colpire, ma la palla sorvola di pochissimo la traversa. Miracolo di Gollini all'ora di gioco. Corner ad uscire, Danilo di testa disegna un pallonetto morbido, ma insidiosissimo. L'estremo difensore atalantino vola e toglie la palla dall'incrocio dei pali. Il bunker bianconero alla fine crolla: cross al centro, Petagna svetta di testa superando Nuytinck e manda la palla in rete (1-0). Padroni di casa che hanno subito l'occasione per raddoppiare, con Cristante che manda la sua staffilata a un nulla dal primo palo.

Oddo prova il tutto per tutto inserendo Maxi Lopez, ma viene ripagato dai suoi con l'ennesima distrazione. Calcio d'angolo, la difesa si perde Masiello che in girata al volo batte per la seconda volta Bizzarri (2-0). Bianconeri nulli per il resto del match, i nerazzurri invece sfiorano il tris. Gomez scodella al centro, Freuler svetta di testa, ma il portiere argentino salva i suoi dall'imbarcata. Finisce dunque 2-0, sesta sconfitta consecutiva per l'Udinese, Atalanta che continua la corsa all'Europa League.