Milan in campo verso il derby: Gattuso pensa a due cambi

La strada sembra essere quella giusta, ma la rosa di questo Milan non sembra essere ancora all’altezza di una Juventus avviata a conquistare il settimo scudetto consecutivo. Questa la verità principale che resta nella mente dell’ambiente rossonero dopo la sconfitta di Torino. Non c’è tempo per riflettere, però, perché in arrivo c’è già definito decisivo dai giocatori e Gattuso nel post partita dell’Allianz Stadium.

Milan quindi subito in campo per iniziare a studiare le contromosse da opporre all’Inter di Spalletti. Nella mente di Rino Gattuso la formazione è sostanzialmente già definita, con due cambi rispetto a quella che ha iniziato dal primo minuto contro la Juventus. Tra scelte tecniche e obblighi disciplinari. In attacco Andrè Silva è piaciuto, anche se l’occasione di testa a un metro dalla porta di Buffon doveva essere sfruttata in ben altro modo. Anche con i cambi, però, Gattuso ha in qualche modo fatto capire di voler preservare in qualche modo Cutrone per la gara contro l’Inter. Sarà lui a guidare l'attacco del Diavolo.

Se Bonucci è riuscito a evitare il giallo che gli avrebbe fatto saltare la gara contro l’Inter, lo stesso non si può dire per Lucas Biglia. L’argentino è fuori causa per squalifica, al suo posto, come nel finale dell’Allianz Stadium, dovrebbe esserci Riccardo Montolivo. Giocatore diverso da Biglia, ma che sarà chiamato a una grande prestazione per non far rimpiangere l’argentino, fondamentale per gli equilibri di questo Milan.

Questo il resoconto da Milanello dell’allenamento di giornata, come riportato dal sito ufficiale del Milan: “Dopo il ko maturato nel finale della sfida contro la Juventus, i ragazzi di Mister Gattuso sono tornati in campo per preparare il prossimo appuntamento in programma mercoledì: il Derby contro l'Inter.

CAMPO E PALESTRA

Palestra e lavoro defaticante per i giocatori impiegati nel match dello Stadium. Per tutti gli altri componenti della rosa il lavoro si è svolto sul campo esterno del centro sportivo. Dopo il riscaldamento, i rossoneri hanno lavorato su alcune esercitazioni tecniche, basate su cross e tiri in porta. Ha chiuso l'allenamento una partitella a campo ridotto”.