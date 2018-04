Benevento, De Zerbi si affida a Sandro e Diabatè. Basteranno per scalare l'Everest bianconero?

Full immersion per il Benevento che non ha avuto neanche il tempo di godersi il rotondo e meritato successo conquistato contro il Verona, che è già chiamato a scendere nuovamente in campo, domani alle ore 15.00 contro la capolista Juventus. Le due squadre sono divise da 65 punti, al 'Vigorito' andrà in scena il più classico dei testacoda, tra una squadra, la Juventus, vogliosa di conquistare il settimo Scudetto di fila e la Strega che proverà a sparare le ultime cartucce per tentare di far sua una salvezza che obiettivamente, ad oggi, appare una chimera. Gara dall'esito scontato, sulla carta, che va comunque giocata.

La truppa di De Zerbi si allena, e prepara la sfida alla Vecchia Signora. Sagna ha lavorato con il gruppo, ed alla fine è stato convocato. Probabile che possa giocare dal 1' nel suggestivo match contro i bianconeri e dare ai sanniti quel tocco di esperienza contro un avversario che ne ha da vendere. Sarà squalificato Letizia - in gol contro l'Hellas - ed il suo posto sull'out mancino verrà occupato da Venuti. Sandro inamovibile in mediana, play basso impegnato a difendere la retroguardia e dare qualità alla manovra offensiva. In odore di conferma Diabatè, reduce da una doppietta e voglioso di continuare a cavalcare il suo magic moment. Ai suoi lati, Brignola e Djuricic, per lui talismani mercoledì.

Sono 24 i convocati da mister Roberto De Zerbi per la sfida di domani tra Benevento e Juventus. Assente lo squalificato Letizia, oltre a Costa, Memushaj, D'Alessandro e Parigini. Ecco la lista completa:

PORTIERI: 81 Puggioni, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

DIFENSORI: 91 Sparandeo, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 2 Rutjens, 29 Billong, 83 Sagna, 6 Djimsiti, 16 Tosca;

CENTROCAMPISTI: 8 Cataldi, 4 Del Pinto, 73 Volpicelli, 14 Viola, 60 Sanogo, 30 Sandro, 31 Djuricic;

ATTACCANTI: 87 Lombardi, 66 Guilherme, 25 Diabaté, 33 Iemmello, 99 Brignola, 11 Coda.