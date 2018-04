Sassuolo - Iachini: "Giocheremo contro una squadra di qualità, proveremo a fare punti"

"Abbiamo avuto due partite molto intense, giocate con grande spirito. Oggi ci sarà la possibilità di verificare la condizione di alcuni ragazzi e tra oggi e domattina i recuperi. Non si può valutare il recupero prima di 48 ore, soprattutto dopo una partita giocata in nove, vedremo tra oggi e domani l'undici da mettere in campo e poi studierò anche chi subentrerà. Valuteremo i recuperi dei singoli, ma l'atteggiamento dovrà essere quello di una squadra propositiva che non rinuncia mai. Berardi? Ha subito una contusione, vedremo". Queste le parole di Beppe Iachini alla vigilia del match contro il Milan, sfida-verità per un Sassuolo reduce da un ottimo periodo e dunque voglioso di fare ancora bene.

Passaggio importante anche sulla creatura di Gattuso: "Andiamo a giocare contro una squadra con molta qualità, che con Gattuso ha trovato organizzazione di gioco e mentalità. La società rossonera ha speso tanto e Rino ha portato il suo attaccamento alla maglia, le sue idee, la sua mentalità in un ambiente che conosceva bene, i giocatori hanno subito recepito il messaggio. Ci vorrà una partita perfetta per fare risultato positivo. Vorrei innanzitutto che la mia squadra facesse la sua partita, poi sappiamo che l'avversario ha qualità e organizzazione, serviranno attenzione ai dettagli e ricerca del gol, non possiamo pensare di andare a San Siro a fare lo 0-0 perché il Milan ha giocatori che possono sbloccare la partita da un momento all'altro".

In seguito, Beppe Iachini ha voluto dire la sua sul momento della rosa neroverde: "Noi ci proviamo sempre, lo spirito, la mentalità deve essere sempre quella, in casa e fuori e a prescindere da chi va in campo, dobbiamo andarci a giocare la partita al meglio contro tutti. Mi aspetto da tutti grande partecipazione, perché lavoro sul campo con tutti alla stessa maniera e tengo tutti in grande considerazione, poi scelgo in base alla partita e alle condizioni psicofisiche di ognuno. Mi aspetto che ognuno dia il proprio apporto quando viene chiamato in causa".

L'ex tecnico del Palermo ha infine parlato del lavoro fatto durante la sua avventura al Sassuolo: "Col tempo ogni squadra diventa figlia del suo allenatore, in quella partita si è evidenziato di più perché siamo rimasti in nove, è venuto fuori il cuore, ma sono emersi dei valori che la squadra aveva messo in campo diverse volte senza essere premiata dagli episodi. Le prime cinque partite della mia gestione abbiamo fatto risultato e la squadra ha preso quota, poi abbiamo fatto partite importanti come quelle con Genoa, Atalanta, ma senza raccogliere nulla ed è chiaro che il morale è calato. Il risultato dà il morale di cui una squadra ha bisogno, serve fiducia perché abbiamo ancora partite difficili da affrontare" conclude Iachini.

[fonte: tuttosassuolocalcio.com]