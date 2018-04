Hellas Verona - Cagliari, imperativo vincere al Bentegodi

Una delle partite dal peso specifico maggiore fra quelle che andranno in scena oggi è sicuramente quella fra Hellas Verona e Cagliari, due squadre in piena lotta salvezza che necessiteranno dei tre punti per avviarsi verso la permanenza in Serie A. I padroni di casa gialloblù arrivano dalla clamorosa batosta subita dal Benevento nell'infrasettimanale ed occupano al momento la penultima posizione a sette lunghezze dai sardi, sconfitti mercoledì dal Genoa negli ultimi minuti e a caccia di punti per allontanare la zona rossa: sono solamente cinque, infatti, i punti di vantaggio sul Crotone terzultimo.

All'andata furono i sardi ad imporsi alla Sardegna Arena per 2 a 1 grazie alle reti di Faragò e Ceppitelli che risposero al vantaggio di Zuculini.

Le probabili formazioni

Pecchia ha l'obbligo di vincere per continuare a sperare nella salvezza ma deve fare i conti con diverse assenze come quelle di Matos, Kean, Calvano, Boldor ed Heurtaux. Scaligeri in campo dunque con il solito 4-4-2, Nicolas fra i pali e difesa composta da Ferrari a destra, Caracciolo e Vukovic centrali con Fares a sinistra. A metà campo Romulo e Verde occupano le corsie esterne mentre in mezzo agiscono Buchel e Valoti. Davanti, Cerci gioca a supporto di Petkovic, ancora una volta titolare obbligatorio.

Hellas Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti, Verde; Petkovic, Cerci. Allenatore: Fabio Pecchia.

Tante assenze anche per Lopez che fa a meno di Ceppitelli ed Andreolli squalificati contro il Genoa, ma anche degli infortunati Farias, Dessena, Deiola e Han. Confermato il 3-5-2, fra i pali gioca Cragno con difesa guidata da Romagna, Castan e Pisacane. A centrocampo torna convocato Cigarini ma non partirà titolare, in posizione di regista agirà ancora Barella con Ionita e Padoin ad affiancarlo e, sulle corsie laterali, Lykogiannis e Faragò a completare il reparto. In avanti altra chance per Marco Sau a supporto di Pavoletti, con Ceter pronto a subentrare dalla panchina.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Castan, Romagna; Faragò, Padoin, Barella, Ionita, Lykogiannis; Sau, Pavoletti. Allenatore: Diego Luis López.