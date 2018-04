Milan-Sassuolo in diretta, Serie A 2017/18 LIVE (20.45)

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad una nuova diretta scritta in tempo reale su VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana e dietro alla tastiera vi racconterò Milan-Sassuolo, posticipo domenicale della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Si gioca, ovviamente, a Milano, allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, con il fischietto affidato al signor Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, ed il kick-off previsto per le 20:45.

Il momento delle due squadre

Rossoneri che arrivano a questa gara forti del rinnovo del contratto del proprio allenatore, Rino Gattuso, che in settimana ha suggellato un accordo fino al 2021 con la società che gli ha regalato già le maggiori gioie da calciatore. L'ex-capitano, ora leader in panchina, è subentrato in corsa a Vincenzo Montella, ed ha cambiato radicalmente una stagione partita molto male: dopo le prime fatiche (pari col Benevento e sconfitte contro Verona ed Atalanta) i rossoneri hanno inanellato 13 risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni, ed attualmente Ringhio vanta una media punti molto vicina ai 2 a partita (1.93).

I problemi sono arrivati negli ultimi big match: dopo aver battuto sia Roma che Lazio, il Milan ha perso entrambe le gare di Europa League contro l'Arsenal e, pur giocando una buona partita, anche quella dell'Allianz Stadium contro la Juventus (3-1). Il pari ottenuto, per 0-0, nel recupero del derby, ha permesso comunque a Bonucci e compagni di rimanere alle porte della zona Champions League: con le sconfitte maturate da Roma ed Inter rispettivamente contro Bologna e Torino, la grande chance è quella di tornare a sognare il quarto posto. In caso di vittoria, infatti, l'obiettivo stagionale disterebbe cinque o sei (a seconda del risultato della Lazio ad Udine) punti.

Rino Gattuso in conferenza stampa. | Fonte immagine: Twitter AC Milan

Dall'altra parte, il Sassuolo non sta affrontando sicuramente la stagione che i suoi rifosi si aspettavano o si auguravano. I neroverdi navigano al sedicesimo posto in classifica, a pari punti (29) con Chievo e Cagliari, e spesso in questa stagione si è ritrovato nel bel mezzo della zona più critica. Ora, soprattutto grazie ai quattro risultati utili consecutivi, il Crotone terzultimo dista cinque lunghezze.

I ragazzi di Iachini, difatti, sono riusciti a tenere botta nello scontro diretto contro la SPAL (1-1) vincendo poi alla Dacia Arena contro l'Udinese (1-2) e fermando addirittura il Napoli di Sarri al Mapei Stadium. Nell'ultima giornata, ospiti del ChievoVerona, i neroverdi hanno addirittura strappato un punto, con la rete di Cassata al 95', dopo aver giocato 60 minuti in dieci uomini per l'espulsione di Adjapong e gli ultimi sei più recupero in nove per il doppio giallo a Magnanelli.

Il Sassuolo festeggia il pari contro il Chievo. | Fonte immagine: Twitter US Sassuolo

Le ultime dal campo

Qualche dubbio di formazione per Rino Gattuso: il modulo sarà il solito 4-3-3, nel quale si rinnova il ballottaggio, oramai classico, per il ruolo di prima punta. Cutrone sembra avanti nelle gerarchie, ma occhio anche ad André Silva (colpito da un lutto familiare in settimana ma tornato dal Portogallo ed arruolabile a tutti gli effetti) e Kalinic.

Gli esterni saranno Suso e Calhanoglu, nel mezzo Lucas Biglia tornerà dalla squalifica, mentre Bonaventura potrebbe usufruire di un turno di riposo visto il recente calo fisico: affianco a Kessié potrebbe agire Riccardo Montolivo. Dietro, Abate insidia la titolarità di Calabria, mentre il resto della retroguardia rimane il solito: Rodriguez sulla sinistra, Bonucci e Romagnoli davanti a Donnarumma.

Alessio Romagnoli nella gara d'andata. | Fonte Immagine: Twitter AC Milan

Dall'altra parte Beppe Iachini dovrà fare i conti con assenze pesanti: come accennato in precedenza, Adjapong e Magnanelli dovranno scontare un turno di stop per l'espulsione contro il Chievo. Anche Goldaniga è out per una distrazione muscolare, mentre Domenico Berardi sta provando a recuperare dalla contusione al ginocchio ma rimane in fortissimo dubbio.

Nel 3-5-2 dunque saranno Dell'orco, Acerbi e Peluso a proteggere Consigli, con Lirola e Rogerio sugli esterni. Duncan e Cassata si giocano una maglia con Missiroli per completare il reparto di centrocampo insieme a Sensi e Mazzitelli, mentre Babacar sembra avvantaggiato su Matri per affiancare Politano.

Iachini in conferenza stampa. | Fonte immagine: Twitter US Sassuolo

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnaurumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhangolu. All. Gattuso

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Dell'orco, Acerbi, Peluso; Lirola, Missiroli, Sensi, Mazzitelli, Rogerio; Babacar, Politano. All. Iachini