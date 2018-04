Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli - ChievoVerona

Google Plus

Splende il sole sul San Paolo, con il catino di Fuorigrotta vestito a festa nonostante il -7 dalla Juventus in classifica. Il pubblico partenopeo vuole spingere il Napoli verso il riscatto dopo quattro sfide che hanno portato a soli cinque punti: avversario odierno, primo delle otto finali prefissatesi dai napoletani, il ChievoVerona di Rolando Maran e dell'ex Giaccherini, i quali arrivano all'ombra del Vesuvio forti di quattro punti nelle ultime due gare. Quando manca poco meno di un'ora al fischio d'inizio i due allenatori hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione.

Una sorpresa nel Napoli di Sarri, che sceglie Tonelli e non Chiriches al centro della sua difesa con Koulibaly. Hysaj e Mario Rui completano il reparto, con Diawara a centrocampo assieme ad Allan ed Hamsik, di ritorno dal primo minuto. Tutto confermato in attacco.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Anche per Maran una sola sorpresa, con Rigoni che prende il posto di Hetemaj in mediana. Radovanovic e Bastien a completare il terzetto di mediana, Giaccherini alle spalle di Meggiorini ed Inglese. Depaoli e Gobbi ai lati di Tomovic e Bani in difesa.

ChievoVerona (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Bani, Gobbi; Rigoni, Radovanovic, Bastien; Giaccherini; Meggiorini, Inglese. All. Maran