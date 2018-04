Serie A, le formazioni ufficiali di Torino - Inter

Tutto pronto all'Olimpico Grande Torino per l'inizio dell'anticipo domenicale della mezza della 31^ giornata di Serie A. I piemontesi di Walter Mazzarri ospitano l'Inter di Luciano Spalletti, sempre più lanciata verso il terzo posto in classifica. Granata reduci però da due ottime vittorie, a Cagliari e contro il Crotone, che hanno dato ossigeno ed una minima possibilità ai padroni di casa di lottare ancora per un posto in Europa. Mazzarri chiede crescita e personalità anche contro una big del campionato, la quale va a caccia dei tre punti necessari per allungare il passo sulla Roma, fermatasi ieri. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio del match, i due tecnici toscani hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione.

Confermatissimo lo schema delle ultime settimane per Mazzarri, che schiera Burdisso, N'Koulou e Moretti davanti a Sirigu tra i pali. De Silvestri ed Ansaldi ai lati di Obi - Rincon squalificato - e Baselli. Ljajic trequartista, con Iago Falque a sostegno di Belotti.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Burdisso, N'Koulou, Moretti, De Silvestri, Obi, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti. All: Mazzarri.

Una sola novità invece nell'Inter di Luciano Spalletti, che preferisce Borja Valero a Rafinha alle spalle di Mauro Icardi. Candreva e Perisic inamovibili sulle fasce, così come Brozovic e Gagliardini in mediana ed il poker difensivo composto da Cancelo, Skriniar, Miranda e D'Ambrosio davanti ad Handanovic.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.