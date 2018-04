Chievo Verona: ripresa degli allenamenti dopo la beffa di Napoli, occhi sul giovane Ricci

Che in casa del Napoli non si dovesse fare punti era qualcosa di assodato alla vigilia, meno dolce è stato però il modo in cui tale sconfitta si è concretizzata. Nonostante una buona prova difensiva, infatti, il Chievo Verona di Maran ha ceduto i punti alla corazzata di Sarri nei minuti finali, subendo praticamente nel recupero i goal di Milik e Diawara. Certo, il numero di occasioni fallite dai partenopei ed i miracoli di Sorrentino rendono meno amaro il risultato, che fa comunque il pari con la mancata vittoria contro il Sassuolo. Nelle ultime giornate, infatti, i clivensi hanno perso almeno tre punti nei minuti finali, alternando sfortuna ad una situazione fisica spesso zoppicante pochi istanti prima il triplice fischio.

Accantonando subito l'amarezza, nella giornata di ieri il Chievo Verona è subito sceso in campo a "Veronello", riprendendo gli allenamenti in vista del match casalingo contro il Torino. Come di consueto, dopo il Napoli la rosa è stata divisa in due: i titolari hanno svolto un allenamento defaticante tra palestra e campo, coloro i quali non hanno calcato il campo del San Paolo hanno svolto un lavoro di abilità fisica, concludendo poi il tutto con partitelle tre contro tre e partitelle in superiorità numerica.

Mentre la rosa si prepara al Torino, la società clivense si muove con largo anticipo sul mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società gialloblu avrebbe intenzione di riscattare dal Nantes Mariusz Stepinski, attaccante polacco che sta facendo vedere tante belle cose in questa stagione. Ai canarini andranno 2.5 milioni, investimento importante per un calciatore che nella prossima stagione potrebbe diventare uno dei pilastri dello scacchiere tattico di Rolando Maran. Avviate, inoltre, anche le trattative con il Gubbio per il classe '99 Luca Ricci, regista che sta impressionando per le sue abilità e per la maturità messa in campo. I clivensi dovranno superare la concorrenza di molti club, lo riporta tuttomercatoweb.com.