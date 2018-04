Juventus: i convocati  e la probabile formazione per la sfida con il Real Madrid

Impresa difficile, ma non impossibile. Il Real ha dalla sua 3 goal in casa della Juventus che sono sicuramente paragonabili a una montagna enorme da scalare per la compagine di Allegri, la quale però scenderà in campo con la voglia e con l'intenzione di passare il turno.

Questo pomeriggio, il mister livornese ha rilasciato la lista ufficiale degli uomini che partiranno con lui alla volta di Madrid, per il match che si giocherà domani sera.

Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny.

Difensori: De Sciglio, Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Chiellini, Alex Sandro.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro.

Attaccanti: Cuadrado, Higuain, Douglas Costa, Mandzukic.

Solo voglia di vincere, almeno questo è emerso dall'ultimo allenamento prima della trasferta in Spagna, in una gara in cui Allegri avrà una buona parte della rosa disponibile, eccezion fatta per Barzagli e Bernardeschi infortunati e Dybala e Bentancur squalificati.

Da questa lista emanata dal tecnico livornese, si può iniziare a estrapolare una probabile formazione con cui la Juventus potrebbe scendere in campo domani sera.

(4-3-3)Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All.: Allegri.