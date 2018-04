Roma - Barcellona in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Roma-Barcellona, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 20:45, verrà fischiato dall'arbitro francese Clément Turpin.

L'ANDATA

La sfida d'andata, disputatasi mercoledì scorso al Camp Nou, ha visto i padroni di casa imporsi per 4-1. Il risultato mette un sigillo importante sulla qualificazione: la voglia dell'ambiente romanista di rifarsi è però tanta ed un'impresa sembra possibile, considerando la sofferenza degli avversari in alcuni momenti di quella sfida.

QUI ROMA

I giallorossi in Serie A hanno incredibilmente lasciato i tre punti in questo stesso stadio nell'ultima giornata, subendo un sonoro 0-2 dalla Fiorentina. Non la miglior maniera insomma per approcciarsi ad una gara di questo livello, specie per com'è arrivato il risultato, ovverosia col difetto atavico di questa squadra...

Vale a dire, l'andare oltre il "compitino" da parte di alcuni degli elementi più qualitativi della rosa. Difficilmente le prestazioni offerte dai capitolini sono state sbagliate, ma la lucidità sottoporta è mancata troppo spesso. La sensazione, insomma, è che ora più che mai ci voglia un miracolo per passare il turno...

O magari servirà comportarsi da Lupa, come detto da Monchi prima dell'andata. Di Francesco alla vigilia non si è per nulla dato per vinto, suonando la carica. Oggi ritornerà a sua disposizione, anche se non dall'inizio, il talento di Cengiz Under: dovessero le cose andare in una certa direzione, potrebbe essere un'arma non da poco.

Lo stesso Eusebio Di Francesco disegna intanto il proprio solito 4-3-3. Davanti ad Alisson spazio a Bruno Peres (che potrebbe andare in panchina con Defrel nel tridente), Manolas, Fazio e Kolarov. A centrocampo il dubbio è De Rossi: se al meglio, affiancherà Strootman e Nainggolan, ieri in conferenza stampa. In avanti largo a Florenzi, Dzeko ed El Shaarawy (out Perotti).

QUI BARÇA

Anche i blaugrana hanno fatto un po' di fatica nell'ultimo turno di campionato, a causa del loro impegno infrasettimanale e di un moderato turnover: poi però un certo Lionel Messi ha acceso la luce, fatto tre gol e siglato così il 3-1 ai danni del Leganés. Questa sembra sia proprio la superiorità maggiore degli spagnoli...

Una superiorità che sta nei singoli. Semplicemente la qualità superiore della rosa rispetto ai propri avversari ha portato i catalani ad un passo dalla semifinale. D'altronde, non può essere una squadra qualunque quella che domina la Liga con questa facilità: sono ben undici i punti di distacco dall'Atlético secondo, per loro.

Nel segno del solito Leo Messi insomma l'annata dei ragazzi a disposizione di Valverde sembra aver sterzato nella direzione giusta e la volontà è quella di ottenere il sesto titolo di campioni d'Europa consecutivo. Oggi intanto l'allenatore non avrà a disposizione l'ex Digne e Coutinho, fuori lista dopo l'arrivo dalla Premier League a gennaio.

Ernesto Valverde, di cui potete trovare qui le parole in conferenza, opterà per un 4-3-3 fluido. In porta ok Ter Stegen, i terzini sarebbero Sergi Roberto (o Semedo, con lo spagnolo nel tridente) e Jordi Alba con Piqué ed Umtiti centrali. Sergio Busquets dovrebbe riprendere il proprio posto in mediana, col supporto di Rakitic ed Iniesta, che potrebbe riposare. Dembelé (che rischia la panchina per quanto detto prima), Suarez e Messi nel tridente.