Magica Roma, sei in semifinale. Pallotta: "Incredibile il modo in cui li abbiamo dominati"

La Roma è in semifinale: incredibile serata all'Olimpico dove i giallorossi hanno creato il miracolo battendo il Barcellona con un sonoro 3-0. La squadra capitolina è andata a segno con Dzeko nel primo tempo, De Rossi (su rigore) e Manolas nella ripresa. Capolavoro realizzato da Di Francesco.

Anche il presidente della Roma, James Pallotta, ha parlato a fine partita ai microfoni di Mediaset Premium: "Li abbiamo dominati ed è stato incredibile, 95' di dominio assoluto. All'andata siamo stati sfavoriti dall'arbitro. Questa Roma è indimenticabile. La cosa più bella è Di Francesco, ha cambiato in maniera pragmatica la squadra e ha raccolto tanto. Spero che come abbiamo giocato stasera sia ripetibile già da domenica, dobbiamo giocare le restanti 7 gare come oggi, per restare competitivi dobbiamo costruire lo stadio. Dove può arrivare questa Roma? Sognare la finale si può, abbiamo eliminato il Barcellona, li abbiamo riportati sulla terra e perché non possiamo aspettarci lo stesso nelle prossime tre partite?".