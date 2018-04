Milan, verso il Napoli: Kalinic potrebbe tornare titolare

Il Milan è tornato al lavoro quest'oggi dopo il pareggio contro il Sassuolo. Un mezzo passo falso per i rossoneri che non hanno approfittato a pieno delle sconfitte di Roma ed Inter. La squadra milanista sta vivendo un calo di condizione di fatto inevitabile, dovuto alla grande rincorsa dei scorsi mesi. Ora il quarto posto è sempre più lontano e la squadra di Gattuso deve fare i conti anche con le rimonte di Fiorentina, Sampdoria ed Atalanta per un posto in Europa League.

LE ULTIME VERSO IL NAPOLI

Domenica pomeriggio arriverà a San Siro il Napoli di Maurizio Sarri che è in lotta con la Juventus per lo scudetto. Per il Milan non sarà semplice, visto che mancheranno entrambi i difensori centrali titolari ovvero Bonucci (assente per squalifica) e Romagnoli (out per un risentimento muscolare). Gattuso si affiderà alla coppia Zapata - Musacchio i quali hanno giocato assieme dal primo minuto solo tre volte, cioè nell'andata e ritorno del turno preliminare con il Craiova e nella partita casalinga con l’Austria Vienna. Chi tra il colombiano e l'argentino si dimostrerà più affidabile contro i partenopei potrà diventare il partner di Bonucci nelle prossime partite. Invece arrivano buone notizie da Calabria: il giovane terzino sarà a disposizione per il Napoli

Gattuso inoltre dovrà scegliere chi schierare come punta centrale. Il Milan sta soffrendo la mancanza di un vero e proprio bomber. Dunque, il tecnico rossonero ha bisogno di trovare il suo centravanti. Secondo i colleghi di Sky Sport, Kalinic potrebbe tornare titolare proprio contro gli azzurri: domenica sera il croato si è sbloccato ed ha giocato tanto per la squadra. Proprio l'ex Fiorentina potrà essere la risorsa in più in vista delle ultime sette partite e della finale di Coppa Italia.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Biglia, Kessie, Bonaventura; Calhanoglu, Kalinic, Suso.