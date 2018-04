Inter, Rafinha abbraccia i colori nerazzurri: "Voglio restare a lungo qui"

Il centrocampista brasiliano dell'Inter, Rafinha Alcantara, ha parlato ai microfoni di Premium Sport circa il suo momento personale e quello della sua attuale squadra di club, l'Inter. Queste le sue dichiarazioni, interessanti, riportate dal portale fcinternews: "Sono molto felice di essere qui, procede tutto bene. Dopo un periodo di ambientamente, che trovo giusto, ora sto giocando e questo è importante perché mi permette di crescere e di trovare il ritmo giusto per ritrovare il top della condizione. Cerco di farmi trovare sempre pronto quando il mister mi chiama, la rosa della squadra è ampia, ma è normale che sia così per un grande club".

L'Inter è in piena lotta per un posto in Champions League. Reduce da una sconfitta, inaspettata e pesante, sul campo del Torino, i nerazzurri sono chiamati ad un pronto riscatto, ma la partita non è delle più agevoli: "La prossima partita sarà importante per noi, come lo era quella di Torino. Abbiamo creato tante occasioni ma non siamo stati fortunati, ora però pensiamo all'Atalanta, perché sarà una sfida difficile. Loro sono un collettivo molto ben allenato, e poi giocano un buon calcio e saranno spinti da tante motivazioni in quanto sono in lotta per un posto in Europa League".

Accantonate da tempo le velleità di poter competere per la vittoria dello Scudetto, ai nerazzurri resta l'obiettivo della qualificazione in Champions, per Rafinha un traguardo alla portata della squadra di Luciano Spalletti: "Sono fiducioso dal primo giorno, l'Inter è grande squadra e abbiamo le possibilità di raggiungere il nostro obiettivo. Roma e Lazio, ma anche il Milan, sono tutte buone squadre, che ci impegneranno tantissimo, ma credo che ce la faremo, non possiamo deludere la nostra gente". Sembra già scritto il suo futuro: "Sto studiando l'italiano, qui mi trovo bene, il mio desiderio è quellodi rimanere a lungo all'Inter".