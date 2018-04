Gasperini: “Vincere contro l’Inter per l’Europa”

Una stagione lunga ed entusaiasmante per l’Atalanta di Gasperini, con la corsa in Europa League che per forza di cose ha tolto alla squadra qualcosa in campionato e la classifica e lì a dimostrarlo. Nonostante tutto là possibilità di arrivare ancora ad un piazzamento buono per le coppe della prossima stagione esiste ancora e quindi è giusto provarci fino all’ultima giornata.

A partire dalla sfida contro l’Inter, allenata per poche giornate anche da Gasperini nella sua carriera. La testa del tecnico è però unicamente rivolta alla sua Atalanta, tra problemi di formazione e necessità dei tre punti, come spiega in conferenza stampa: “Affronteremo una squadra forte, molto solida, che perde poco e sta facendo un ottimo campionato. Merita di essere in lotta per la Champions League. Credo che Spalletti abbia fatto un lavoro importante. Mancano i soliti Ilicic, Rizzo e Spinazzola, poi Cornelius e Palomino si aggregano al gruppo oggi e ci saranno. C'è Petagna squalificato e la chiave è sostituirlo: nelle soluzioni alternative ci sono sia Barrow che Cornelius. O uno dei due o anche insieme, con Gomez”.

Il tecnico poi racconta la settiman di lavoro della squadra e spiega le motivazioni legate a questa sfida: “È stata una buona settimana di lavoro, adesso si riparte con altre tre partite importanti nel giro di pochi giorni. Dobbiamo giocare le prossime gare con fiducia e attenzione, da gqui in avanti dobbiamo vincere delle partite per centrare l'obiettivo Europa. Sarà una partita importante sia per noi che per loro. Riuscire a battere l'Inter ci darebbe una spinta notevole. Le motivazioni sono molto forti. Queste sono le partite più attese dell'anno e noi ci giochiamo anche qualcosa in classifica. Abbiamo raggiunto una maggiore maturità rispetto al passato e acquisito consapevolezza: finora siamo sempre stati solidi, restando sempre in partita”.