Milan, contro il Napoli Andrè Silva dal primo minuto?

Il Milan è al lavoro per preparare la sfida contro il Napoli di domenica pomeriggio. Una sfida importante per i rossoneri visto che sarà uno scontro diretto da dentro o fuori in una rincorsa alla Champions League, ma attenzione anche alla Fiorentina che si trova solamente a due punti di distanza.

Nel match domenicale Gennaro Gattus non avrà a disposizione i suoi centrali titolari di difesa, Bonucci e Romagnoli. Dunque per il big match contro i partenopei in campo scenderà una coppia inedita ovvero Zapata–Musacchio. In avanti, al momento, risulta favorito André Silva: il giovane attaccante portoghese è infatti in vantaggio su Cutrone e Kalinic per partire dal primo minuto e tornerebbe quindi titolare dopo le panchine con il Sassuolo e l'Inter. Suso si è regolarmente allenato e sarà del match.

IL RECAP DELL'ALLENAMENTO

Penultimo allenamento al Centro Sportivo di Milanello in preparazione del match di domenica (ore 15.00) che vedrà il Milan affrontare il Napoli a San Siro.

IL CAMPO

Consueta attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo, dove la squadra ha iniziato l'allenamento con una serie di giri di campo. A seguire spazio al pallone, con alcuni esercizi tecnici incentrati sul possesso palla. In chiusura, prima della classica partitella a campo ridotto, il Mister ha lavorato sulle palle inattive: sia in fase difensiva che offensiva.

SABATO 14 APRILE

Per la giornata di sabato, vigilia della partita, è prevista la rifinitura nel pomeriggio con ritrovo in spogliatoio alle 16.00. In precedenza - alle 14.30 - conferenza stampa di Mister Gattuso.