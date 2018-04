Verso Roma - Liverpool, botta e risposta tra Di Francesco e Klopp

Google Plus

La sfida a distanza tra Roma e Liverpool è già iniziata. Quando mancano poco meno di due settimane alla gara d'andata ad Anfield le parole dei protagonisti iniziano a fare eco nell'ambiente e, a poche ore dal sorteggio di Nyon, i due allenatori hanno parlato del doppio confronto. Occasione per Roma e Liverpool di rendere ancor più preziosa una stagione comunque positiva, con i Reds che sono prossimi alla qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che i capitolini si stanno invece giocando con Lazio ed Inter in Serie A.

Intervenuto ai microfoni del sito della UEFA, dopo il roboante successo per 3-0 ai danni del Barcellona, Eusebio Di Francesco ha parlato dell'accoppiamento con gli inglesi: "Sono sicuro che nei cuori di tutti i romanisti c'era questa partita. Sincronizziamo ancora i nostri battiti con i loro e affrontiamo la semifinale con la grinta e l'orgoglio che ci hanno portato fin qui".

Il tutto prima di elogiare il lavoro che stanno svolgendo i suoi: "Stiamo raccogliendo i frutti per tutto il duro lavoro che abbiamo svolto. Sono l’allenatore, quindi prendo le lodi proprio nello stesso modo in cui prendo le critiche, ma voglio guardare avanti. Perché non dovremmo credere che possiamo raggiungere la finale? Questo deve essere il nostro obiettivo".

La risposta è arrivata proprio da Liverpool, dove Jurgen Klopp ha parlato del sorteggio nella conferenza stampa pre-partita di Premier: "Tutto il nostro futuro passa dalla Champions. Le due sfide con la Roma ci devono portare in finale e le prossime gare ci devono portare alla qualificazione in Champions il prossimo anno. Quando affronteremo la Roma saremo pronti, stanno facendo un'ottima stagione. Da qui alla gara di andata impareremo a conoscere tutto della Roma. Ho visto le due gare col Barcellona, al ritorno sono stati davvero eccezionali".