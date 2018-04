Atalanta - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Si gioca all’Atleti Azzurri d’Italia, impianto da 21.300 mila posti situato a Bergamo.

4-2-3-1 classico per Spalletti. Handanovic in porta, Skriniar e Miranda a protezione con D’Ambrosio e Lisandro Lopez terzini. Gagliardini e Borja Valero frangiflutti di centrocampo, Rafinha dietro Icardi con Cancelo e Perisic ali.

Lo stop contro il Torino ridimensiona un’Inter che stava correndo e, finalmente, ritrovando la giusta quadratura per entrare tra le prime quattro. Dopo 5 gare senza subire gol - 3 vittorie, e 2 pareggi - i nerazzurri cadono 1-0 contro l’ex Mazzarri e l’ex Ljajic, tornato da poco nel progetto. Ora la compagine di Spalletti è 5^, a -1 dalla coppia nata sotto il Colosseo. Roma e Lazio, tra l’altro, si affronteranno in questa giornata, occasione per l’Inter di accorciare o addirittura di agguantare nuovamente il terzo posto. Ripartire subito, c’e bisogno di punti.

Opta per il 3-4-1-2 Gasperini. Berisha in porta, trittico difensivo formato da Toloi, Caldara, e Masiello. De Roon e Freuler centrali di centrocampo, Hateboer e Gosens esterni larghi. Cristante agisce dietro Gomez e Barrow.

L’Atalanta continua la sua lotta per tornare in Europa. La fantastica cavalcata di quest’anno, terminata con onore solo ai sedicesimi contro il Borussia Dortmund, necessita di una replica nella stagione prossima. Gli orobici hanno agganciato a quota 48 la Sampdoria, in netto calo, e puntano Fiorentina e Milan rispettivamente a quota 50 e 52. La tappa contro l’Inter rischia di essere importante, difatti una sconfitta rischierebbe di complicare la qualificazione all’Europa meno nobile. Nella cornice degli Atleti Azzurri d’Italia per battere un colpo decisamente importante.

Sono 113 precedenti totali tra le due compagini. L’Inter comanda con 62 vittorie, l’Atalanta ne annovera 23 mentre sono 28 i pareggi. L’ultimo head to head, in Serie A, risale al Novembre del 2017, 13^ giornata di campionato. Primo tempo equilibrato, tattico. Nel secondo tempo si scatena Icardi; apre al 51’, chiude al 60’. Due a zero e vittoria dei nerazzurri di Milano.

Arbitra Daniele Doveri coadiuvato da Vivenzi e Lo Cicero, quarto uomo Calvarese. VAR (Video Assistant Referee) Damato, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Ranghetti.